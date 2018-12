„Was haben wir denn noch?“

1997: Postamt Pfingstberg am Marktplatz macht dicht. Postagenturen in Geschäften sollen sie ersetzen.

1998: Sparkasse schließt ihre Filiale auf dem Pfingstberg.

Juli 2000: Das Postamt Rheinau-Süd am Marktplatz macht dicht. Postagenturen an wechselnden Adressen treten zunächst an seine Stelle.

Mai 2017: Die Post schließt ihre Filiale in der Neuhofer Straße in Kern-Rheinau. Fortan besteht im Ortskern nurmehr eine Postagentur in einem Schreibwarengeschäft in der Relaisstraße 88-90.

September 2017: VR Bank schließt ihre Filiale auf dem Pfingstberg.

Februar 2018: Das Schreibwarengeschäft in der Rohrhofer Straße in Rheinau-Süd, in dem die Postagentur untergebracht ist, zieht nach Brühl-Rohrhof. Seither besteht in Rheinau-Süd selbst keine Poststelle mehr.

Dezember 2018: VR Bank bestätigt Schließung der Filiale Casterfeld zum 30. August 2019. -tin