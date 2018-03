Was wird aus dem Rheinauer Quartierbüro?

Anzeige

Die Stadtteilarbeit des Rheinauer Quartierbüros, so fürchtet der Bezirksbeirat, ist nach dem Rückzug des Diakonischen Werks aus dem 2011 gegründeten Gemeinschaftsprojekt „erheblich gefährdet“. Bei der öffentlichen Sitzung des Stadtteilgremiums, die für heute angesetzt war, erwarteten die Bezirksbeiratsmitglieder Informationen von der Stadtverwaltung darüber, wie es mit der Anlaufstelle in der Durlacher Straße weitergehen soll.

Doch statt Auskünften gab es eine Absage (siehe nebenstehenden Bericht) vom Rathaus – und den Verweis auf ein Gutachten, das man zur Einrichtung eines Quartiermanagements für die Rheinau in Auftrag gegeben habe. Die Fragen könnten „voraussichtlich abschließend erst im Sommer“ dieses Jahres beantwortet werden, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Wichtige Funktion im Stadtteil

Im Dezember hatte das Diakonische Werk seinen langjährigen Mitarbeiter Konstantinos Sioutis „an einen anderen Dienstort“ beordert. Er hatte – auf einer halben Stelle – die Stadtteilarbeit gemeinsam mit seiner Kollegin vom katholischen Caritasverband, Christiane Rudic, gemeinsam gemanagt. Rudic führt das Büro seither alleine. Bisher, so begründet der Bezirksbeirat in seiner offiziellen Anfrage, seien „keine Anzeichen erkennbar, dass der Caritasverband das nach dem Rückzug der Diakonie entfallene halbe Deputat durch Aufstockung ersetzen wird“. Deshalb wolle man von der Stadt wissen, wie sie sich die Arbeit auf der Rheinau in Zukunft vorstellt – kein neues Anliegen, denn der Gemeinderat hatte bereits 2015 grundsätzlich grünes Licht für die Fortführung der Anlaufstelle in allen sozialen Fragen gegeben. Ein entsprechendes Gutachten wurde dann bereits im Jahr 2016 von Stadtverwaltung und Gemeinderat befürwortet.