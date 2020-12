Weihnachtsüberraschung für Bedürftige

Nüsse und Plätzchen, eine wärmende Wolldecke oder Hygiene-Artikel: Glänzende Augen und Freude – das lösen die Geschenke bei den Frauen, Männern und Kindern aus, die der Soziale Punkt der Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd am heutigen Mittwoch in der Kirche St. Antonius mit seiner Weihnachtspäckchen-Aktion beschenkt.

Verantwortlich für den Sozialen Punkt ist die CKD (Caritas Konferenz Deutschland), die Ehrenamtlichen der Caritas mit den Leiterinnen Johanna Willmann und Eleonore Köble. Zusammen mit 20 ehrenamtlichen Frauen und Männern geben sie seit über zehn Jahren in den Kirchenräumen der Gemeinde jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr Kleidung und Lebensmittel an Bedürftige aus, die aus Mannheim, Weinheim und Heidelberg kommen. Beim ersten Lockdown im März seien sie erst in Schockstarre gefallen, als alle Türen und Versammlungen geschlossen wurden, erzählen Willmann und Köble. „Aber nicht mit uns, denn das Ehrenamt im Dienst an den Menschen ist seit 30 Jahren unser Lebensinhalt“, betonen sie. Weil die meisten Einrichtungen geschlossen sind, und die Menschen, die zu ihnen kommen (viele ältere Menschen mit geringen Renten, Familien, die von Hartz IV leben, Obdachlose) alleine sind, seien sie auf die Idee „Offene Kirchentüren“ gekommen für ihre Gäste, die wöchentlich beim Sozialen Punkt vorbeischauen. „Im Moment kommen bis zu 50 Personen“, berichtete Köble.

Auch beim zweiten Lockdown füllen sie weiter Tüten mit Lebensmitteln und verteilen diese unter dem Motto „Abstand – Anstand – Ausgabe“. Die Lebensmittel werden aus Spenden finanziert. „Außerdem können wird eine Auswahl an Kleidern, Schuhen und Wäsche für Erwachsene und Kinder ausgeben, die ebenso wie die Tüten mit Lebensmitteln auf den Kirchenbänken zum Mitnehmen ausgelegt sind“, erklärte Willmann. Sie und Köble freuten sich über „die Wertschätzung und Disziplin“, die ihnen entgegengebracht werden. Es gibt am Ausgang die Möglichkeit zu einem Gespräch und einer kleinen Überraschung.

„Wir erleben einen großen Zuspruch und Hilfe vom Seelsorgeteam, von Gruppen der Seelsorgeeinheit und dem Caritasverband“, lobten Willmann und Köble. So wurden jetzt vor Weihnachten mehr als 100 Geschenke in allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit gesammelt für Menschen, die in Armut und Krankheit leben und zum Teil sonst keine Geschenke erhalten. Bereits zum 16. Mal hatten Willmann und Köble dazu aufgerufen, Päckchen zu packen. Statt Wunschbaum-Aktion, wie in den vergangenen Jahren, gab es dieses Mal die Aktion „Wir knüpfen Verbindungen“: Dazu wurden in den Gemeinden Wäscheleinen aufgehängt, an die Wünsche gehängt werden konnten. Viele Menschen in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd packten privat Päckchen, alleine oder mit der Familie.

Briefe und Telefonate

„Ohne all diese Menschen wäre dieses Projekt, das so viele Augen strahlen lässt, nicht möglich“, sagen Wittmann und Köble. Gleichzeitig versorgen sie, neben den Videobotschaften des Seelsorgeteams, alte, kranke und einsame Menschen mit Briefen und Telefonaten durch ihren Besuchsdienst. „Auf Wunsch bringen wir auch Kommunion und Segen zu den Menschen.“ ost

