Weiter Brunnen vor dem Tore

Es ist ein trauriges Bild, das sich dem Betrachter in der zurückliegenden Woche bietet: Neben der Stelle, an der er fast 40 Jahre lang als Wahrzeichen des Stadtteils gestanden hat, liegt der Rheinauer Brunnen. Schief wie ein Schrotthaufen. Inzwischen ist er auch abtransportiert. Doch nach Abschluss der Umgestaltung des Rheinauer Marktplatzes wird er wieder zurückkehren. Diese überraschende Nachricht gab Stadt-Sprecher Philipp Söker jetzt bekannt.

Die Entstehung des Brunnens führt in die Zeit Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre. In allen Stadtteilen trachtet man danach, die Plätze im Zentrum zu gestalten. Das ideale Mittel dafür ist ein Brunnen. Doch nicht einfach nur als sprudelnde Wasserfontäne, sondern mit einer Gestaltung, die auch etwas über den Vorort ausdrückt. In Neckarau ist es der Pilwebrunnen, in Seckenheim der Zabbebrunnen, auf dem Pfingstberg der Flügelradbrunnen.

Bereits 1977 regt der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins, Seraphin Zimmermann, eine solche Gestaltung auch für den Rheinauer Marktplatz an. Mit seiner Idee für farbiges Pflaster ist er seiner Zeit zwar voraus, die für einen Brunnen jedoch wird aufgegriffen: 1980 schreibt die Stadt einen Wettbewerb aus, vier Künstler nehmen teil.

Die Jury unter Leitung des Mannheimer Künstlers Walter Tauchert aber kann sich auf kein eindeutiges Votum einigen. Zwei Teilnehmer erhalten fast gleich viel Stimmen: Heiner Weiner aus Weinheim fünf, Rainer Scheithauer aus Elztal im Odenwald vier. Abgeschmettert wird übrigens der Beitrag von Erwin Wortelkamp, der eine pergolaartige Gestaltung mit dichtem Baumbewuchs vorsieht – so wie es jetzt, fast 40 Jahre später, gemacht werden soll.

Doch zurück ins Jahr 1981. Weil das Experten-Ergebnis so knapp ist, soll die Bevölkerung befragt werden, entscheidet die Stadt nach den Erfahrungen in den Planken mit vernichtenden Urteilen über den Brunnen vor 0 7. Am 3. April 1981 werden die Entwürfe im Gemeindesaal der Versöhnungskirche ausgestellt.

Politik unterstützt Scheithauer

Zwar folgt die Bevölkerung dem Votum der Fachleute, dennoch wird dieser Entwurf nicht umgesetzt. Der Bezirksbeirat plädiert für Scheithauer, auch die Rheinauer Stadträte Valentin Gremm (CDU) und Winfried Höhn (SPD), die Mitglied im Technischen Ausschuss des Gemeinderates sind. So entscheidet dieses Gremium am 2. Juni 1981 einstimmig für Scheithauer – „aus städtebaulichen Gründen“. Weiners Entwurf einer langgezogenen Skulptur verleite Mopedfahrer zu waghalsigen Kunststücken, heißt es. Das Plätschern von Scheithauers Brunnen dagegen könne „ein Gegengewicht zum Verkehrslärm der Relaisstraße“ bilden.

Bezug zum Stadtteil

Vor allem jedoch findet Scheithauers Entwurf einen Bezug zum Stadtteil und seiner Entstehung als Ortsteil am Hafen. Die Plastik mit Kupfer-Nickel-Legierung stellt die rotierende Bewegung einer Schiffsturbine dar. Ihre fünf Bestandteile stehen für die fünf Ortsteile Rheinaus: Zentrum, Hafengebiet, Rheinau-Süd, Pfingstberg, Casterfeld.

Am 17. August 1982 wird der Brunnen platziert und am 25. September 1982 von Baubürgermeister Niels Gormsen und dem Chef des Gemeinnützigen Vereins, Paul Buchert, eingeweiht. Aus diesem Einweihungsfest mit der Darbietung unterschiedlicher Vereine wird eine Institution für mehrere Jahre: Das Brunnenfest, das viele Vereine versammelt. Die Tradition übernimmt an diesem Standort später das Rheinauer Stadtteilfest. Wegen Corona fällt es 2020 aus, wegen der Bauarbeiten auch 2021.

Ohnehin schwindet die Begeisterung für den Brunnen, aus der heraus die „Sandhase“ ihn in ihrem Jahresorden 1983 verewigen, im Laufe der Jahre. So hat er im Gegensatz zum Kriegerdenkmal auch wenige Verteidiger, als 2016 die Diskussion über eine Neugestaltung des Marktplatzes beginnt. Stattdessen wird – nach Unsicherheit wegen der Kosten – ein „Wasserspiel“ geplant. So der Sachstand bis jetzt.

„Der bisherige Brunnen ist nicht mehr funktionsfähig“, teilt Stadtsprecher Philipp Söker auf Anfrage des „MM“ am Dienstag jedoch überraschend mit. „Daher wird ein neuer Brunnen an zentraler Stelle des Platzes errichtet, der das wesentliche gestalterische Element des Brunnes, die Schiffsschraube, aufnimmt. Diese wird in die neue Brunnenanlage integriert werden.“ Derzeit lagert sie im Bauhof der Stadt und wird „aktuell von einer Fachfirma saniert.“

Die Bezirksbeiräte wissen davon offensichtlich noch nichts. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinerlei Kenntnis von einer Änderung der Planungen“, sagt Bezirksbeirätin Ulrike Kahlert am Dienstag: „Es handelt sich hoffentlich lediglich um ein Gerücht.“ Dem ist nun aber nicht so.

