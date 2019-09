Weltkindertag auf dem Marktplatz

Das traditionelle Fest zum Weltkindertag findet in diesem Jahr am Freitag, 20. September, auf dem Rheinauer Marktplatz statt. Von 15 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm mit verschiedenen Spiel- und Mitmachangeboten. Passend zum diesjährigen Motto „Sportlich uff de Rheinau!“ nehmen neben den sozialen Einrichtungen auch zahlreiche Sportvereine an dem Fest teil. Die Feuerwehr und Polizei sind wieder mit ihren Einsatzfahrzeugen dabei. Organisiert wird das Fest vom Quartierbüro Rheinau des Caritasverbands Mannheim, dem Eltern-Kind-Zentrum Rheinau, der evangelischen Kindertagesstätte Bruchsaler Straße und dem städtischen Kinderhaus Rheinauer Ring. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019