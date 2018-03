Weltweiter Gebetstag

Anzeige

Traditionell am ersten Freitag im März feiern Gemeinden rund um den Erdball den Weltgebetstag. Am 2. März laden auch in Mannheim Gemeinden zu diesem besonderen Gottesdienst in konfessionsübergreifender Verbundenheit mit den Christen der ganzen Welt ein, so in der Neckarstadt um 10 Uhr im Gemeinderaum Wohlgelegen, Zellerstraße 34a, um 16.30 Uhr in St. Michael, Humboldtstraße 21, und um 19 Uhr in der Melanchthonkirche, Lange Rötterstraße. Auch in der Friedenskirche, Traitteurstraße 50, wird der Weltgebetstag gefeiert: Frauen aus der methodistischen Erlösergemeinde, der ChristusFriedenGemeinde, der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. und der Evangelisch-Koreanischen Agapegemeinde haben sich die diesjährige Liturgie der Frauen aus Surinam für den Gottesdienst mit dem Titel „Gottes Schöpfung ist gut“ zu eigen gemacht und umgesetzt. Lieder, Gebete und Texte erzählen von ihrem Land, ihren Hoffnungen und Schwierigkeiten. Dazu gehört beispielsweise die hohe Quecksilberbelastung durch den Abbau von Gold. dv