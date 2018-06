„Wer singt denn da im Dossenwald?“

Anzeige

Der frühe Vogel fängt den Wurm, an diesem Sprichwort ist wirklich was dran. Wer Vögel beobachten will, der muss deshalb auch bei Zeiten aus den Federn. Am Sonntagmorgen trafen sich Liebhaber zu eher unchristlicher Zeit auf dem Waldparkplatz am Friedrichsfelder Weg. Der CDU-Stadtrat und Hobbyornithologe Thomas Hornung hatte zu einer Vogelstimmen-Exkursion in den Dossenwald zwischen Rheinau und Friedrichsfeld eingeladen. Die Veranstaltung „Wer singt denn da? Vogelstimmen im Dossenwald“ war Teil des Mannheimer Programms zum Tag des Artenschutzes.

Dreistündige Exkursion

Zwanzig Begeisterte waren dem Aufruf in Wanderschuhen und mit Ferngläsern gefolgt. Als langjähriger Kleingärtner war Bernd Roestel aus Pfingstberg „sehr interessiert an Natur“. Und der Morgen begann auch für ihn mit einer Überraschung: Wolfgang Dreyer vom Naturschutzbund Mannheim (Nabu) hatte einen jungen Turmfalken dabei, der am Wochenende aus dem Nest im Turm der Diakoniekirche Luther an der Dammstraße gefallen war. Doch der putzige kleine Vogel mit dem flauschigen Haarkleid piepte munter drauflos.

Was wäre ein Spaziergang durch Wald und Feld ohne Vogelgesang? Gerade im Frühjahr macht das herrliche Vogelkonzert das Naturerlebnis erst so richtig komplett. Doch welche Stimme gehört zu welchem Vogel? Wo und wie leben die Tiere? Vogelliebhaber Thomas Hornung zeigte und erklärte bei der dreistündigen Exkursion verschiedenste Vogelarten und leitete zum Hören und Zuordnen der zahlreichen Vogelstimmen an.