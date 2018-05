Wertvoller Wettstreit

Anzeige

Der Ortstermin des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel am Rheinauer Karlsplatz stellt eine wichtige Initiative dar. Er macht auf ein stadtplanerisches Problem aufmerksam, dessen Lösung überfällig ist.

Wie er sich heute präsentiert, so wurde der Karlsplatz in den 1960er Jahren angelegt. Dem damaligen Geist der „autogerechten Stadt“ entsprechend, hat die Zufahrt von der Bundesstraße 36 den Zuschnitt eines Autobahnzubringers. Die Fußgänger sind in verdreckte und unsichere Unterführungen verbannt oder ge-zwungen, wie Hasen über die Fahrbahn zu springen, um den teilweise mit Zäunen umgebenen Nahverkehrsknoten zu erreichen.

Unhaltbarer Zustand

Angesichts dessen, dass hier eine Schule, ein Altenpflegeheim und ein Wohnheim für Behinderte direkt angrenzen, ist dies ein unhaltbarer Zustand. Im Unterschied zum Projekt Marktplatz-Gestaltung geht es hier also um Sicherheit und nicht nur um Ästhetik. Auch wenn diese nicht unterschätzt werden darf: Die Aufwertung des Rheinauer Ortskerns bleibt ein Torso, wenn dem Kombibahnhof im Süden und dem Marktplatz in der Mitte nicht im Norden der Karlsplatz folgt.