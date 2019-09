„Zum Glück gibt’s hier noch viele junge Leute“

Seit 40 Jahren wohnt Friedebert Goldbach im Stadtteil Rheinau, der geprägt ist durch Wohnen, Arbeiten und Industrie. Die erste Firma, die Chemische Fabrik Rheinau, war namensgebend für den neu entstehenden Ort. 1898 baute die private Hafenbaugesellschaft Rheinau GmbH zudem den Altrheinarm als erstes Hafenbecken aus. Inzwischen umfasst der Rheinauer Hafen insgesamt vier Hafenbecken. Er ist Teil des Mannheimer Hafens und damit eines der größten Binnenhäfen Europas.

„Die Rheinau ist meine Heimat, doch eigentlich bin ich ein Ur-Gartenstädter“, stellte Friedebert Goldbach fest. Er wurde 1941 in der Gartenstadt geboren, besuchte dort die Waldschule und machte eine Lehre bei Daimler Benz auf dem Waldhof. „Ich habe mich weitergebildet und hochgearbeitet bis zum Arbeitsingenieurbegleiter“, erzählt Goldbach.

Mit seiner Familie ist er auf die Rheinau gezogen. Familie Goldbach wohnt seit den 80er Jahren am Rheinauer Ring in einem Wohnblock der Gartenstadtgenossenschaft. Goldbach gefällt die „gute Nachbarschaft“: „In den Häusern kennt und grüßt man sich, in jedem Wohnhaus gibt es acht Parteien, wir wechseln uns ab in der Kehrwoche, aber ohne zu pingelig zu sein.“

Hintendran seien eine Kleingartenanlage und der Rheinauer Wald, außerdem hinter der Konrad-Duden-Schule das Parkschwimmbad, die sie gern nutzten. „Hinten raus ist es ruhig, vorne ist der vielbefahrene Rheinauer Ring“, berichtet Friedebert Goldbach. Früher sei er auch Mitglied im Tanzsportverein im Nachbarschaftshaus gewesen.

Gute Verkehrsanbindung

Positiv an Rheinau-Mitte sei die gute Verkehrsanbindung durch die Straßenbahn und dass seine beiden Töchter, Bettina und Julia, nach der Grundschule nicht weg mussten, sondern vor Ort weiter die Schule besuchen konnten. „Die Konrad-Duden-Schule ist zwei Alt-Stadträten zu verdanken: Valentin Gremm (CDU) und Winfried Höhn (SPD), die viel für die Rheinau getan haben, ebenso der frühere Bezirksbeirat Kurt Kubinski (SPD), dem die Glocken und Trauerhalle am Friedhof sowie die Streuobstwiese zu verdanken sind“, so Goldbach.

Er selbst habe auch heute noch viel Kontakt zu den Stadträten und Bezirksbeiräten, versuche sich einzubringen, „damit nicht alles runter kommt“. So habe er beispielsweise erreicht, dass es vor der neuen Bäckerei an der Relaisstraße keine große Bestuhlung gab, weil dann kaum noch ein Durchkommen wäre.

Ärgerlich sei, dass es keine Handhabe gibt gegen den Besitzer des ausgebrannten Alten Relaishauses, „das ein Schandfleck ist“. „Das Schöne an Rheinau-Mitte ist, dass man hier fast alles zu Fuß erreichen kann“, findet Goldbach. Zwar gebe es keine Post mehr, sondern nur eine Postfiliale im Schreibwarengeschäft, und auch die Banken hätten sich bis auf die VR Bank Rhein-Neckar aus dem Stadtteil zurückgezogen. „Doch mit Lebensmittelmärkten, Getränkehandel, Apotheken und Drogerie sind wir noch gut versorgt“, zeigte Friedeberg Goldbach bei einem Spaziergang durch den Stadtteil.

Viele junge Familien

Am Anfang der Relaisstraße habe es früher auch noch ein Wollgeschäft mit Kurzwaren gegeben. Die Besitzerin habe die Karten für die Veranstaltungen des 1. Rheinauer Carnevalvereins „Die Sandhase“ verkauft. „Rheinau hat von den Sandhasen gelebt, die auch das Maifest und das Stadtteilfest ins Leben gerufen haben“, erzählt Goldbach. Das Stadtteilfest, das sich früher entlang der Relaisstraße hinzog, finde heute leider nur noch auf dem Marktplatz statt. Dort ist gerade Wochenmarkt. Doch auch der habe sich im Laufe der Jahre verkleinert. Früher gab es auch noch einen Maibaum auf dem Platz – davon ist heute nur noch ein Stumpf zu sehen. Die Pläne zur Neugestaltung des Rheinauer Marktplatzes sieht Goldbach eher skeptisch. „Die wollen hier alle Autos raus haben, andererseits aber vor Ort eine E-Ladestation installieren, wie soll das gehen? Zum Glück gibt’s auf der Rheinau noch viele junge Leute und Familien mit Kindern.“ Doch ein Problem sei es, die viel befahrene Relaisstraße zu überqueren. Tempo 30 werde dort nicht beachtet.

Mit viel „Hallo!“ wird Friedebert Goldbach in der nahegelegenen Eisdiele empfangen. „Das Leben auf der Rheinau ist schön“ stellt die gesellige Runde fest.

