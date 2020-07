Moser leitet Diabetes Care

Alexander Moser arbeitet seit 2008 für Roche in Mannheim. © roche

Mannheim.Wechsel an der Spitze von Roche Diabetes Care: Alexander Moser wurde mit Wirkung zum 1.Juli zum neuen Geschäftsführer des Unternehmens ernannt. Er folgt auf Michael Wöhler, der das Unternehmen nach sechs Jahren verlässt, um sich anderen beruflichen Aufgaben zu widmen, wie Roche am Freitag mitteilte.

Moser (37) schloss sein Studium an der Dualen Hochschule in Karlsruhe als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab und startete seine berufliche Laufbahn bei der Robert Bosch GmbH. 2008 kam der gebürtige Emmendinger zu Roche nach Mannheim und begann seine Karriere im Unternehmen als Manager im Einkauf. Zuletzt war Moser globaler Leiter Produktmanagement Diabetes Care. Diese Rolle behält er auch als Geschäftsführer der Roche Diabetes Care bei. Moser ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Neben Diabetes Care sind in Mannheim auch die Roche-Gesellschaft Diagnostics sowie die beiden zugehörigen Vertriebsgesellschaften ansässig. Am weltweit drittgrößten Standort des Schweizer Konzerns arbeiten rund 8300 Menschen. fas

