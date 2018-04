Roche hebt Prognosen an

Anzeige

2017 investierte die Roche-Gruppe in die deutschen Standorte, vor allem in den Neu- und Ausbau von Produktionsanlagen, Technologien und in Infrastrukturmaßnahmen. In Mannheim sollen nach Angaben des Pharmaunternehmens in diesem Jahr Bauprojekte mit einem Volumen von rund 400 Millionen Euro abgeschlossen werden. hhk/dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018