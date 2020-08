Roche und Regeneron kooperieren

Basel/Mannheim.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie bündeln die beiden Pharmakonzerne Roche und Regeneron ihre Kräfte. Ziel sei es, die Antikörper-Kombination „Regn-Cov2“ des US-Unternehmens Regeneron zu entwickeln, herzustellen und auf der ganzen Welt zu vertreiben. Der Antikörper-Cocktail könne eine dringend benötigte Behandlungsmöglichkeit für Menschen bieten, die bereits Symptome von Covid-19 aufweisen, teilte Roche am Mittwoch in Basel mit. Er habe zudem das Potenzial, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Produktion in Kalifornien

„Regn-Cov2“ wird derzeit in zwei klinischen Phase-II/III-Versuchen zur Behandlung des Coronavirus und in einer Phase-III-Studie zur Prävention bei Haushaltskontakten infizierter Menschen untersucht. Wenn die behördliche Genehmigung erteilt wird, werde Regeneron den Vertrieb in den USA übernehmen, Roche werde für den Rest der Welt verantwortlich sein, so das Pharmaunternehmen weiter.

„Unsere Kooperation mit Regeneron unterstreicht, wie wichtig Zusammenarbeit in diesen Zeiten ist: Nur, wenn wir unsere Kräfte und Expertise bündeln, können wir der globalen Herausforderung Covid-19 schnell etwas entgegensetzen“, teilte Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG, auf Anfrage mit. Regeneron habe eine vielversprechende Strategie gegen Covid-19 in fortgeschrittener klinischer Entwicklung. „Wir können dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen auch in Deutschland Zugang zu diesem Fortschritt erhalten.“

Auch soll im Rahmen der Zusammenarbeit die Herstellungskapazität erweitert werden. Die Partner planen die Versorgung mit dem Mittel auf mindestens das Dreieinhalbfache der aktuellen Kapazität zu erhöhen. Für die Produktion sei aktuell einer der Roche-Standorte in Kalifornien vorgesehen, so eine Sprecherin. „Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, weitere Produktionsstandorte zu nutzen, um der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden.“ Ob Mannheim darunter ist, ließ Roche offen.

