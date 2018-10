Roche wächst dank neuer Medikamente

Knapp 8200 Menschen arbeiten in Mannheim für Roche. © rinderspacher

Basel/Mannheim.Der Schweizer Pharmakonzern Roche erhält Aufwind durch neue Medikamente – dazu trägt auch der Standort Mannheim seinen Teil bei. Konzernchef Severin Schwan sieht das Unternehmen damit nach neun Monaten weiter auf Kurs zu den – bereits zweimal angehobenen – Jahreszielen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von gestern hervorgeht. Der Pharmakonzern peilt im Gesamtjahr ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Dabei hatte Schwan ursprünglich auf ein Übergangsjahr eingestellt.

„Tolles Ergebnis“

„Der Konzern verzeichnet zum Ende des dritten Quartals 2018 ein sehr gutes Umsatzwachstum. Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics in Mannheim. Das Umsatzwachstum betrage insgesamt sieben Prozent. Zwischen Januar und September legte der Umsatz auf umgerechnet 36,7 Milliarden Euro zu. Den Schub verdankte Roche vor allem neu eingeführten Medikamenten wie Ocrevus (Multiple Sklerose) und den Krebsmitteln Perjeta, Alecensa und Tecentriq. Bis auf Alecensa werden die Wachstumsträger in Mannheim abgefüllt.

Die Diagnostik wächst Redekers Angaben zufolge vor allem dank der anhaltend guten Entwicklung der Immundiagnostik. Dafür werden in Mannheim Teststreifen, Reagenzien und Lösungen für den weltweiten Markt produziert, abgefüllt und verpackt. In einer Telefonkonferenz stellte Schwan klar, dass es bei Roche keine Pläne für einen Stellenabbau gebe. „Wir haben die Zahl unserer Mitarbeiter unter dem Strich recht konstant gehalten und planen das auch in Zukunft.“ In Mannheim beschäftigt Roche aktuell knapp 8200 Mitarbeiter. dpa/fas

