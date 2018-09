Roche wertet Mannheimer Werk auf

Mannheim.Der Pharmakonzern Roche hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1,1 Milliarden Euro in seinen Standort in Mannheim investiert. Rund 400 Millionen davon gingen in fünf große Bauprojekte, die am kommenden Montag offiziell eingeweiht werden sollen.

Gestärkt wird dadurch auch die wichtige Pharmaproduktion, ein Bereich, in den Roche am vermeintlich teuren Standort Mannheim noch vor Jahren eigentlich nicht mehr investieren wollte. „Doch wir haben durch Leistung und Kosten schließlich doch überzeugt“, sagte Martin Haag, Werkleiter in Mannheim, gestern. Herausgekommen sei nun „eine der komplexesten Anlagen, die wir haben“, sagte Ursula Redeker, Geschäftsführerin der Roche Deutschland Holding GmbH.

Rund fünf Millionen Einheiten von Medikamenten, etwa zur Behandlung von Lungenkrebs oder Leukämie, können in dem gerade fertiggestellten Produktionsgebäude jährlich abgefüllt werden. Aber auch für neu entwickelte Medikamente habe man künftig entsprechende Kapazitäten verfügbar, freut sich Haag. Rund 170 Millionen Euro flossen in die neue Anlage – die größte Einzelinvestition, die Roche in Mannheim je getätigt hat.

Bezugsbereit sind auch das neue Laborgebäude (Investition: 90 Millionen Euro), das Vertriebsgebäude (36 Millionen), eine sogenannte Serverfarm (10,5 Millionen) zur Steuerung der Computer und ein Kaltwasserspeicher (acht Millionen) zur Kühlung der Bürogebäude und Produktionsprozesse.

Auf die Mitarbeiterzahl in Mannheim hätten die Investitionen allerdings keine direkten Auswirkungen, sagte Redeker. Größtenteils würden in den neuen Gebäuden Mitarbeiter zusammengezogen, die bislang an anderer Stelle im Werk eingesetzt waren. Die Geschäftsführerin betonte aber, dass Roche generell am Standort Mannheim kontinuierlich Personal aufgebaut habe. Der Schweizer Pharmakonzern ist mit mittlerweile rund 8270 Menschen hinter Daimler der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt.

Die gute wirtschaftliche Lage am Mannheimer Standort habe es auch ermöglicht, den bereits 2017 angekündigten Abbau von 120 Arbeitsplätzen in der Diabetes-Sparte ohne Kündigungen abzuwickeln. Die Maßnahme sei mittlerweile abgeschlossen, die betroffenen Mitarbeiter hätten in andere Bereiche in Mannheim wechseln können.

