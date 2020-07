Sorge um knappes Corona-Medikament

Mannheim.Seit die USA diese Woche verkündeten, sie hätten sich fast die komplette Produktion des Corona-Medikaments Remdesivir gesichert, ist die Aufregung weltweit groß. Die Sorge: Covid-Patienten in anderen Ländern - auch in Deutschland - könnten leer ausgehen. Und in der Tat dürfte es für viele stark betroffene Staaten derzeit schwierig sein, an genügend Dosen für ihre Bevölkerung zu gelangen. Doch es gibt Licht am Horizont.

Bei Remdesivir, hergestellt vom US-Pharmariesen Gilead, handelt es sich um das erste reguläre Corona-Medikament überhaupt. In den USA und Japan ist es schon einige Zeit zugelassen, Europa zog nach einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA am Freitag nach. Studien zeigen, dass eine Behandlung die Dauer einer Corona-Infektion um mehrere Tage verkürzen kann. Angezeigt ist die Behandlung bei Patienten und Patientinnen, die eine Lungenentzündung haben und zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Bei schwerstkranken, beatmeten Patienten scheint es nicht zu helfen.

München mit positiven Ergebnissen

Ursprünglich war das antivirale Medikament zur Therapie von Ebola entwickelt worden, zeigte bei dieser schweren Infektionskrankheit aber zu geringe Wirkung. Als dann das neue Coronavirus Sars-CoV-2 erschien und erste Untersuchungen eine Wirksamkeit von Remdesivir nahelegten, ging der Pharmakonzern Gilead aufs Ganze. Er begann mit der Produktion - und zwar schon im Januar. Denn die Herstellung des Wirkstoffs ist aufwendig und dauert etwa sechs bis acht Monate.

1,5 Millionen vorrätige Dosen, einst für die Ebola-Therapie produziert, gab Gilead für Studien und Härtefallprogramme ab. Auch in Deutschland wurde der Hoffnungsträger getestet, unter anderem in München. Mit großem Erfolg. „Die Erkrankungsdauer konnte um rund 30 Prozent von 15 auf elf Tage verkürzt werden. Die Verträglichkeit war gut“, sagte der Münchner Studienleiter Christoph Spinner. Auch in der Rhein-Neckar-Region erhielten einige Patienten das Medikament, etwa am Mannheimer Uniklinikum, wie Sprecher Dirk Schuhmann bestätigte. Mit der Zulassung will das Uniklinikum nun einen eigenen Vorrat anlegen.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Versorgung von Corona-Patienten in Deutschland für die kommenden Wochen gesichert ist. Denn zum einen gibt es derzeit hierzulande nur wenige Infizierte in Krankenhäusern. Zum anderen hat die Bundesregierung schon früh Reserven angelegt, auch in Baden-Württemberg gibt es zwei gut gefüllte Lager. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte dennoch an den Hersteller Gilead, Deutschland und Europa ausreichend mit dem Corona-Medikament zu versorgen.

Der Hintergrund: Die bislang für die Behandlung von Covid-Patienten verwendeten Medikamente stammen noch aus den alten Gilead-Beständen. Die aber sind nun fast erschöpft. Zwar kommen die Medikamente aus der neuen Produktionslinie des US-Herstellers diesen Juli auf den Markt, doch diese Chargen haben sich die USA gesichert. Das heißt: Alle Länder, die nicht vorgesorgt haben, könnten vorerst mit leeren Händen dastehen. Vor allem für schwer betroffene Länder wie Brasilien und Russland eine dramatische Situation.

Produktion auch in Deutschland

Gilead war indes schon früh klar, dass an den eigenen Produktionsstätten niemals genügend Medikamente für Patienten in aller Welt produziert werden könnten. Daher nahm der Pharmakonzern im April und Mai Kontakt mit „Produktionspartnern in Nordamerika, Europa und Asien“ auf, wie ein Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte. Für die Versorgung von Entwicklungsländern wurden „Lizenzvereinbarungen mit neun Generikaherstellern abgeschlossen“. In einem offenen Brief vom 29. Juni schreibt Gilead-Chef Daniel O’Day, dass die Verfügbarkeit des Medikaments daher ab Oktober „nicht mehr so eingeschränkt“ sein wird. Sprich: Ab dann dürfte es ausreichend Medikamente für alle Länder geben.

Auch in Deutschland wird dem Vernehmen nach bereits Remdesivir hergestellt. Die Namen der Partner will Gilead allerdings nicht verraten. Und auch der Schweizer Pharmakonzern Roche, mit einem großen Werk in Mannheim vertreten, wollte sich nicht dazu äußern, ob es Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben hat.

Doch eines ist klar: In Sachen Pandemie arbeiten Roche und Gilead eng zusammen. So haben die Konzerne im Juni gemeinsam eine Medikamenten-Studie initiiert. Darin wird eine Kombinationstherapie aus dem Entzündungshemmer Tocilizumab von Roche und Remdesivir bei Patientinnen und Covid-Patienten mit schwerer Lungenentzündung getestet. Laut einer Pressesprecherin werden derzeit noch Patienten rekrutiert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020