Umsatz mit Teststreifen sinkt

Mannheim.Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat das Geschäftsjahr 2019 in Deutschland mit durchwachsenem Erfolg abgeschlossen. Während das Pharma- sowie das Diagnostik-Geschäft leichte Zuwächse verzeichneten, gab es im Bereich Diabetes Care einen spürbaren Rückgang. Am Roche-Standort Mannheim sind die Sparten Diagnostics und Diabetes Care angesiedelt, weitere große Niederlassungen befinden sich in Grenzach-Wyhlen und Penzberg. Details zur Entwicklung in Mannheim will der Konzern voraussichtlich im Juni bekanntgeben.

„Umfeld herausfordernd“

Das Pharma-Geschäft steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mehr als 40 Prozent davon seien mit neu auf den Markt gebrachten Medikamenten erzielt worden. Im Diagnostik-Vertrieb legte der Umsatz auf 592 Millionen Euro zu (Vorjahr: 587 Millionen). Die Roche-Sparte beliefert zum Beispiel Labore mit Tests, die Krebserkrankungen nachweisen.

Das Diabetes-Care-Geschäft verzeichnete wie schon in den Vorjahren erneut einen Rückgang. Zwar bleibt Roche nach eigenen Angaben Marktführer bei Blutzuckerteststreifen, das Umfeld bleibe aber „weiterhin herausfordernd“. Der Markt sei insgesamt um acht Prozent geschrumpft.

Ein Grund ist, dass Blutzuckermessungen mit Hilfe von Sensoren immer verbreiteter sind. Der Umsatz der Roche-Sparte ging von 258 Millionen Euro im Vorjahr auf 234 Millionen Euro zurück. Die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland stieg um mehr als 270 auf 16 730. Am Standort Mannheim waren 8372 Menschen beschäftigt (Vorjahr: 8350). fas

