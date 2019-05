Wechsel bei Roche Diagnostics

Mannheim.Wechsel an der Spitze von Roche Diagnostics: Andreas Schmitz ist ab 1. Juni neuer Geschäftsführer Personal bei dem in Mannheim ansässigen Unternehmen. Schmitz war nach Abschluss seines Studiums 2004 zunächst bei SAP tätig, 2011 wechselte er zu Roche. In seiner Funktion wird Schmitz auch Mitglied der Geschäftsführung der Roche Deutschland Holding sein. Schmitz’ Vorgänger Edgar Vieth geht zum 31. Mai in den Ruhestand, wie Roche gestern mitteilte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.05.2019