100 Mützen in Fleißarbeit gestrickt

Handarbeiterinnen in Sandhofen, die sich in der Corona-Zeit wochenlang nicht regelmäßig treffen durften, haben ihre Zeit dennoch sinnvoll genutzt: Sie haben in großer Fleißarbeit 500 kleine und große Schals, über 100 Mützen und auch Socken für Kinder und Jugendliche in den Kinderheimen in Gartenstadt und Käfertal sowie Straßenkinder und Wohnsitzlose gestrickt.

Zu einem Kaffeeplausch haben sich jetzt drei der sechs Mitglieder der von Ursula Schlüter initiierten Sandhofener Frauengruppe bei Margarethe Schäfer getroffen, um dem Mannheimer Morgen von ihrer schon mehr als zwölfjährigen Strickaktion für den guten Zweck zu erzählen. Doch der Hauptgrund dieses Treffens von Ursula Schlüter, Margarethe Schäfer und Hannelore Röhrig war es, die das ganze Jahr über gefertigten Teile zu sammeln, um die wolligen und kreativen Teile noch vor Weihnachten an das Johann-Peter-Hebel-Heim in der Gartenstadt, das Kinder- und Jugendheim St. Josef in Käfertal, an Freezone für Straßenkids sowie die Wohnsitzlosenhilfe der Caritas zu übergeben.

Im Keller von Margarethe Schäfer stapeln sich die flauschigen und wärmenden Wollsachen in großen Tüten und Kartons, bereit zur Verteilung. Ursula Schlüter, die schon die Weihnachtsaktion von Teppich Engelhardt für Kinderheime in Tschernobyl unterstützt hatte, gab einen Überblick über die im Laufe der mehr als ein Dutzend Jahre gefertigten Stricksachen. Bisher wurden von den engagierten Mitgliedern der Sandhofener Strickrunde insgesamt über 6000 kleine und große Schals, 1200 Mützen, ebenso viele Paar Socken und außerdem auch noch Kleider, Babysachen, Pullover und Jacken von weiteren freiwilligen Helferinnen fertiggestellt. Ursula Schlüter besorgt die Wolle, wobei sie immer auch auf günstige Gelegenheiten achtet.

Die sechs „Strickerinnen“ im Alter 78 von bis zu 93 Jahren haben zuhause je nach Vorliebe entweder Mützen, Schals oder Socken gestrickt. Margarethe Schäfer und Hannelore Röhrig (beide 83 Jahre) kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Sie sind ebenso wie Ursula Schlüter schon seit ihrer Kindheit begeisterte Handarbeiterinnen. Hannelore Röhrig strickt am liebsten Mützen. „Nodelscht schun widder?“, fragt ihr Mann, wenn sie beim Fernsehen wieder zu den Stricknadeln greift. Ursula Schlüter und Margarethe Schäfer, die sich nach dem Tod ihrer Männer in der Frauengruppe ihrer Kirchengemeinde kennenlernten, lassen auch manchmal gemeinsam die Stricknadeln klappern.

Ursula Schlüter erzählt, wie sie sich viele Jahre am Bett ihrer schwerkranken Tochter durch Stricken wachhielt. Sie hilft, wo sie kann, nicht durch Geld, sondern durch aktives Tun. „Es gibt hier so viele arme Menschen“, sagte sie. Die drei Frauen erzählen von der Freude, die sie den kleinen und großen Empfängern jedes Mal wieder bereiten. Das sei immer ein Herzen und Umarmen gewesen – was in der Corona-Zeit jetzt leider ja nicht mehr möglich sei. Ein kleiner Junge habe sie gefragt, ob er auch eine Mütze haben darf und was die kostet, berichtete Hannelore Röhrig. Nichts, habe sie gesagt und habe ihm auch noch einen passenden Schal dazu geschenkt.

„Und die armen Kinder denken auch an andere“, erzählte Margarethe Schäfer. Ein kleiner Bub habe sie gefragt, ob er statt eines Schals Babysachen für sein Geschwisterchen haben könne. Ursula Schlüter erzählte von einer jungen Frau, die abgerutscht in Drogen und Alkohol heute auf der Straße lebt. „Dass Ihr auch an uns denkt“, habe sie erklärt, nachdem sie ihr einen Schal geschenkt habe. „Es gibt so viele Geschichten, bei denen mir die Tränen kommen“, sagte Schlüter.

Wer die Sandhofener Frauengruppe durch Geld- oder Sachspenden – Wolle oder Selbstgestricktes – unterstützen möchte, kann sich bei Margarethe Schäfer melden unter Tel. 0621/78 51 78.

