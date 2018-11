30er-Zone von Autofahrern oft übersehen

Zwei Stunden Fußmarsch vom Stich zum Rathaus und weiter am Freibad vorbei zu den Sportplätzen: Beim Stadtteiltag in Sandhofen hatte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat, Claudius Kranz, viel vorgenommen. Begleitet wurde er von den Stadträten Egon Jüttner und Thomas Hornung sowie den Bezirksbeiräten Wilken Mampel, Frank Loreth und Gerhard Siegmann. Der Stadtteiltag in Sandhofen sei Teil einer Reihe in ganz Mannheim, mit dem die CDU vor Ort Problemen nachgehe, Hinweise aufnehme und die Anliegen der Bürger in Erfahrung bringe, so Kranz.

Ein Top-Thema beim Rundgang war der Verkehr. Die Bandbreite reichte von der Autobahnbaustelle über Tempo 30 am Stich. Als „sehr unbefriedigend“ bezeichnete Thomas Hornung die Situation dort, wo CDU-Politiker im Sommer mit Kreide „30“ auf die Fahrbahn aufgebracht hatten – mit dem Ziel, dass die Verwaltung mit geeigneten Maßnahmen auf das dort geltende Tempolimit aufmerksam mache. „Die Leute fahren nun wirklich nicht alle absichtlich zu schnell. Sie müssen an die Geschwindigkeitsbeschränkung erinnert werden, dann wird es für die Fußgänger und Radfahrer am Stich sicherer“, forderte Hornung die Stadt zum Handeln auf. Dass nichts passiert ist, stieß bei Stefan Bade auf Unverständnis. Er wohnt direkt am Stich. „In Hessen sind solche Zonen verkehrsberuhigt ausgewiesen. Nur bei uns ist das nicht möglich“, machte er seinem Ärger Luft.

Einsatz für Scharhof-Tagesstätte

Nicht nur am Stich, sondern auch in der Amselstraße forderte Anwohnerin Anita Benz einen Zebrastreifen. In dem Mischgebiet (Gewerbe und Wohnen) sei es durch das Parken der Laster sehr unübersichtlich, wenn man die Straße überqueren wolle, bemängelte die Anwohnerin.

Die Kinderbetreuung ist nach der Ankündigung der Schließung des Kindergartens auf dem Scharhof ein Thema, das die CDU umtreibt. „Die Versorgungsquote in Sandhofen ist unterdurchschnittlich. Das muss besser werden“, so Egon Jüttner. Er versicherte, dass die CDU-Fraktion sich für den Erhalt des Kindergartens auf dem Scharhof und dessen Erweiterung auf zwei Gruppen einsetzen werde. Zugleich begrüßte er den Neubau des Kinderhauses in der Groß-Gerauer Straße. Mampel betonte, dass es schnell gehen müsse damit. Das Beharren der Stadt auf dem falschen und letztlich aufgegebenen Standort Wilhelmswörthstraße habe zwei Jahre gekostet.

In der Frage nach einer neuen Halle für den SKV sicherten Kranz, Mampel und die weiteren CDU-Politiker vor Ort dem SKV-Vorsitzenden Heinz Berberich ihre Unterstützung für eine gute und vor allem für den Verein auch finanzierbare Umsetzung zu. „Lösungen in anderen Stadtteilen könnten Vorbild sein für Sandhofen“, so Kranz. Der Rundgang endete im SKV Clubhaus in der Gaswerkstraße, rund 40 Besucher waren gekommen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018