70 Jahre im Verein

Fritz Reubold (l.) und Heinz Berberich (r.) mit langjährigen Mitgliedern. © Engler

Dank an treue Mitglieder: Zum Ehrungsabend lud der Sport- und Kulturverein Sandhofen (SKV) ins Nebenzimmer der Gaststätte „Balkan Perle“ in der Kalthorststraße ein. Die Vorstände zeichneten insgesamt 18 Personen mit Urkunde, einer Flasche Sekt und Vereinsnadel aus. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte Vorsitzender Heinz Berberich neun Personen. Zwar gibt es den SKV erst seit wenigen Jahren, aber die Zeit in den Vorgängervereinen, die fusioniert haben, zählt mit. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre die Anwesenden Elke Sohns, Gisela Hönig, Veronika Klein und Melissa Da Silva Figueiredo (Abteilung Karneval) und Fabian Geyer (Handball). Die drei für 70 Jahre Geehrten waren Reinhard Becker sowie die beiden Brüder Karlheinz und Werner Metz (Fußball). Von den fünf Personen, die der SKV für 50 Jahre auszeichnen wollte, konnte keiner anwesend sein. Als Laudatoren wussten Berberich, Fritz Reubold und Elke Sohns einiges über alte Zeiten zu berichten. „Der Verein lebt von seinen Mitgliedern. Leider fehlen für uns wichtige Jahrgänge zwischen den heutigen 30- bis 60jährigen“, so Berberich. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019