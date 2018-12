Adventstreff der Bürgervereinigung

Nach der traditionellen Weihnachtsbaumbeleuchtung am vergangenen Samstag kehrt in drei Tagen auf dem Stichplatz Leben ein: Mit rund 25 weihnachtlich geschmückten Holzbuden wartet die Bürgervereinigung Sandhofen (BVS) am Samstag ab 15 und am Sonntag ab 13 Uhr auf. Die Buden sollen „für ein rustikal-gemütliches Ambiente rund ums Denkmal sorgen, das zum Bummeln und Flanieren einlädt“, schreibt die BVS in einer Mitteilung. Nach der Eröffnung durch den BVS-Vorsitzenden Roland Keuerleber sorgt am Samstag das Drum & Bugle Corps Golden Lions für Musik. Tags darauf beginnt der Markt um 13 Uhr mit einer Ökumenischen Andacht, umrahmt vom Bläser-Ensemble Credo und dem evangelischen Dreieinigkeitschor. Danach sorgen Golden Lions und Altrhein-Musikanten für Unterhaltung. Für junge Besucher steht an beiden Tagen ein Kinderzeit mit Bastelangeboten offen. bhr

