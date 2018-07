Aktiver Nachwuchs

Anzeige

Ein Kräftemessen besonderer Art prägte das Geschehen auf dem Hof der Sandhofen-Realschule: Beim Sommerfest der RSC-Ringer der Eiche Sandhofen herrschte dort sportliche Betriebsamkeit. Vorstand Marcel Knittel sorgte schon am Vormittag mit seinen Vereinskameraden für das Aufstellen der Tische und Bänke. Vor allem, um vor der Sonne etwas geschützt zu sein, bot man den Gästen bei der Eiche einen mit einem kleinen Zelt überdachten schattigen Platz an.

Am Grill hatte Norbert Lange, unterstützt von seiner Frau Ilse, alle Hände voll zu tun. Nicht weniger gefordert waren bei den sommerlichen Temperaturen die Helfer am Getränkeausschank.

Über Nachwuchs können sich die Ringer derzeit nicht beklagen. Die Jugendmannschaft zeigte in einem Schaukampf gegeneinander unter den aufmerksamen Blicken der Zuschauer ihr sportliches Können. Am Abend, als die Sonne langsam am Horizont verschwand, ging die Party auf dem Schulhof dann so richtig los. Die Band Simply But heizte zusätzlich zu den heißen Temperaturen den Besuchern mächtig ein. eng