„Alle Asse“ spielen wieder „live“

Der Skatclub „Alle Asse“ bietet ab sofort in seinem Clubhaus in der Sandhöfer Gaswerkstraße 23 wieder Termine an. Da dies bis Ende Juli aber nur für 20 Personen in einem Raum nach den Corona-Verordnungen möglich ist, können im Juli nur Vereinsmitglieder spielen. Ab August dürfen dann nach den Corona-Verordnungen wieder mehr Personen in einem Raum sein, das heißt, es können auch wieder Gastspieler an den Spielabenden teilnehmen.

Bei allen Terminen gelten aber trotzdem noch die Hygiene-Richtlinien, wie Abstand halten und die Hände beim Betreten des Clubhauses desinfizieren und nicht in der Wirtschaft herumlaufen. Mundschutz muss im Spielraum nicht getragen werden.

Der Online Spielbetrieb wird somit ab sofort eingestellt. „Wir waren übrigens, der einzige Verein in Nordbaden, der diesen seinen Mitgliedern und Freunden des Vereines, angeboten hatte“, sagt Mitglied Frank Maas. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020