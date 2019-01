Angebot an alle Generationen

Bei der Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche im Juli vergangenen Jahres im Sandhofer Jugendhaus hatten sich Teilnehmer noch darüber beklagt: Der Spielplatz in der Kriegerstraße/Ecke Zwerchgasse, schräg gegenüber der Gustav-Wiederkehr-Schule, sei „mangelhaft“. Zwischenzeitlich hat sich der städtische Fachbereich Grünflächen und Umwelt um das Problem gekümmert, das Gelände saniert und aufgewertet. So konnte jetzt der neue Spielplatz offiziell eingeweiht und eröffnet werden.

Dabei trafen sich Kinder, Eltern sowie Vertreter der Gustav-Wiederkehr-Schule, des Kinderhauses Sandhofen, der evangelischen Kindertagesstätte, des Vereins „Eltern aktiv“, des Bezirksbeirats und der Stadt. Trotz des Winterwetters war die Stimmung gut.

„Man sieht heute sehr schön: Der neue Spielplatz bietet allen Generationen etwas“, sagte Markus Roeingh, der Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen und Umwelt. „Wir haben einen Bereich extra für Kleinkinder, Kletter-Elemente für größere Kinder und für Jugendliche Tischtennis-Platten sowie einen Basketball-Korb“, erklärte er. Ältere Semester könnten sich „zum Plauschen an die Tische setzen und bei steigenden Temperaturen dort picknicken. Die Boule-Bahn lädt ohne Altersbeschränkung zum Spaß haben ein.“

Mit dem Beschluss des Spielplatzkonzepts hatte der Gemeinderat festgelegt, dass ein Spielplatz in Sandhofen aufgewertet werden solle. Die Mitglieder des Bezirksbeirats hatten sich daraufhin dafür eingesetzt, dem Standort Kriegerstraße höchste Priorität zu geben. Außerdem machten sie Anregungen zur Gestaltung.

Kitas und Schule beteiligt

An der Spielplatz-Einweihung nahm auch Birgit Schreiber teil, die Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim. Sie hatte ein Beteiligungsverfahren organisiert, bei dem die Kindertagesstätten, die Wiederkehr-Schule und „Eltern aktiv“ ihre Vorstellungen in die Planung eingebracht hatten. „Im Stadtteil herrschte Einigkeit darüber, dass dieser Spielplatz saniert werden soll und was er braucht“, berichtete Schreiber. „Das zeigt uns, wie wichtig dieses Projekt war.“

Gerne könne auch für diesen Spielplatz eine Patenschaft übernommen werden. „Spielplatzpaten sind das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und den Familien, die den Spielplatz nutzen“, teilte die Verwaltung mit. Weitere Informationen dazu gibt es unter mannheim.de/gruentaten oder Telefon 0621/29 340 48. bhr

