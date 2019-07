Angler feiern 100. Geburtstag

Der Angelsportverein Sandhofen (ASV) lädt im hundersten Jubiläumsjahr zwei Tage lang zum Fischerfest auf dem Vereinsgelände am Wilhelmswörthweiher ein. Los geht’s am Samstag, 13. Juli, 12 Uhr. Um 19 Uhr spielt die Irische Band Brothers & Others. Dazu reicht der ASV erstmals die auf der Insel beliebten Fish ’n’ Chips. Wer das nicht mag, wird mit bekannten Speisen vom Grill versorgt. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, bei dem die Sandhofener Kultband Blaulichttrio für Stimmung sorgt. Zur Kaffeezeit locken selbst gebackene Kuchen der Fischerfrauen. Der ASV Sandhofen freut sich an beiden Tagen auf viele Gäste. Der Eintritt ist kostenlos. eng

