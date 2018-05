Ansprechpartner für Jung und Alt

Anzeige

Im Polizeirevier Sandhofen gibt es einen Neuzugang: Polizeihauptkommissar Oliver Quack übernimmt als „Sachbearbeiter Vorbeugung“ die Stelle von Christoph Kunkel, der als bisheriger Präventionsbeamter zu Jahresbeginn in die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit gewechselt war (wir berichteten).

Zum Augabenbereich von Oliver Quack gehören Kinder, Jugendliche und Senioren, für die er Ansprechpartner ist. In Schulen hält er Vorträge zu den Themen Drogenmissbrauch und Gewalt. Auch der Umgang in den sozialen Netzwerken wird bei seinen Vorträgen in den Schulen behandelt. Für Senioren steht Quack für Fragen zum Einbruchschutz zur Verfügung. Wichtig ist ihm auch, über das richtige Verhalten beim „Enkeltrick“ aufzuklären.

Der 45 Jahre alte und verheiratete Vater von zwei Kindern wohnt in der Vorderpfalz. Auf dem Polizeirevier Sandhofen ist er kein Fremder: In den Jahren 2009 bis 2015 war Quack Dienstgruppenführer auf dem Revier. Danach führte ihn seine Laufbahn für drei Jahre ins Haus des Jugendrechts in der Heinrich Lanz-Straße, einer Einrichtung, die für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende zuständig ist.