Auf Englisch, Deutsch und Koreanisch

Insgesamt zwei Konzerte gab der 1996 in New York und New Jersey gegründete New York Elder Chor in Sandhofen. Bereits am Nachmittag erfreuten die Sängerinnen und Sänger mit ihren gut ausgebildeten Stimmen und ihrem Repertoire aus christlichen Liedern und Gospels die Bewohner des Altenpflegeheimes Avendi am Stich. Am Abend dann kamen die Gäste in der gut besuchten Dreieinigkeitskirche in den Genuss der künstlerischen Darbietung des Herren-, Damen- und Kinderchores.

Alle Chöre interpretierten ihre Lieder in englischer, koreanischer und deutscher Sprache. Schön war der Auftritt des Kinderchors, der mit klaren Stimmen begeisterte. Nicht nur stimmlich, auch instrumental mit den Solisten an der Trompete, und der Mundharmonika verzauberten die Gäste das Publikum in den Kirchenbänken der Dreieinigkeitskirche.

Der New York Elder Chor, der aus Kirchenältesten interkonfessioneller Kichen aus dem Gründungsgroßraum besteht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehrmals im Jahr soziale Einrichtungen zu besuchen und dort die Menschen mit Gesang zu erfreuen.

Auftritte hat der Chor nicht nur in den Vereinigten Staaten und Europa. Auch weitere Länder stehen auf ihrem Tourneeplan. Vor Beginn des Konzertes hatte Pfarrerin Rebekka Langpape die Gäste begrüßt und noch zu einem gemeinsamen Gebet eingeladen. eng

