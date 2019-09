Aufwertung der Riedspitze beginnt

Noch in diesem Jahr will die Stadt Mannheim mit den ersten Maßnahmen zur Aufwertung der Riedspitze beginnen. „Es gibt mehr Grün, mehr Aufenthalt und einen Zugang zum Wasser“, fasste Christian Konowalczyk vom Fachbereich Stadtplanung beim Ortstermin auf dem Gelände vor dem Wassersportverein (WSV) die Ideen zusammen. Gemeinderatsfraktion und Ortsverein der SPD hatten zum Vor-Ort-Treffen eingeladen.

Fraktionschef Ralf Eisenhauer begrüßte rund 35 Interessierte am Altrhein, darunter Bürger, Bezirksbeiräte und Vertreter des angrenzenden WSV und des Reit- und Fahrvereins Sandhofen. „Das Areal am Wasser könnte besser genutzt werden“, erklärte der SPD-Vorsitzende. Konowalczyk sagte, dass die Fläche normalerweise zugestellt sei: „Und das ist unschön. Für uns als Freiraumplaner hat das Gewässer eine ganz besondere Bedeutung, es ist ein Rückgrat der Entwicklung.“ Der Altrhein-Arm sei Ziel zweier Mannheimer Grünzüge: „Nordost und Nordwest. Beide treffen sich an diesem besonderen Ort, den man inszenieren sollte“, so der Stadtplaner.

Zwei Schritte

Die Ideen der Stadt, die in einem Entwurf festgehalten sind, gliedern sich in zwei Schritte: „Der Erste ist kurzfristig, wir setzen noch in diesem Jahr mit einfachen Maßnahmen eine Aufwertung um. Dann folgt der Rest“, so Konowalczyk. Ziel der ersten Vorhaben sei, das wilde Parken zu unterbinden und die Fläche zu attraktivieren: „Wir wollen den Bereich mit Findlingen einfrieden und alles grüner machen.“ Eine Fläche zum Picknicken sei ebenso vorgesehen wie ein Zugang zum Wasser. Sitzgelegenheiten und Bänke planen die Mitarbeiter ebenfalls. „Der erste Schritt ist also, eine Fläche zum Spielen und für den Aufenthalt zu schaffen, später wollen wir das Angebot dann mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten attraktiver machen“, erklärt der Stadtplaner. „Wenn der Bedarf da ist, könnten wir uns ein Café hier vorstellen, es gibt viele Überlegungen, die wir demnächst im Ausschuss für Umwelt und Technik vorstellen“, so Konowalczyk.

Schotterrasen befahrbar

Frank Offenloch vom WSV-Vorstand befürchtet, dass dem Verein bei Regatta-Terminen bald Parkplätze fehlen: „Wir brauchen den Platz hier, die Bootsanhänger sind 16 Meter lang. Wo finden wir uns in den Plänen wieder?“ Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, Patric Thome, sah die Problematik ähnlich: „Auch unsere Turnierteilnehmer kommen teils von weit her und haben ihre Hänger dabei, die hier parken müssen.“ Konowalczyk antwortete, dass der grüne Schotterrasen ja befahrbar sei, die geplanten Findlinge könne man bei Veranstaltungen eventuell wegstellen: „Aber es ist ein Anliegen der Bevölkerung, das wilde Parken zu verhindern.“ Bürger Michael Keller befürchtet eine Verlagerung des Parkdrucks: „Die Termine sind für die beiden Vereins wichtig, es ist ihre Einnahmequelle.“

Bezirksbeirätin Jenny Bernack erklärte, dass die Anregung zur Verschönerung von der Jugendversammlung gekommen sei: „Das Areal ist ja auch der Eingang nach Sandhofen.“ Offenloch mahnte, dass die Situation mit dem Zirkus, der lange auf dem Gelände gegenüber campiert habe, noch nicht vorbei sei: „Reste sind noch immer hier.“ Konowalczyk erklärte, dass diese Fläche wieder hergestellt werde. Offenloch bestätigte, dass die Stadt versprochen habe, auf dem Gelände mit dem Grünflächenamt beim Schotterrasen mit anzupacken: „Aber es sind ja noch nicht alle vom Zirkus weg.“ Thomas Fleck erinnerte daran, auch die Zufahrtswege zur neuen SKV-Halle bei den Plänen zu berücksichtigen.

SPD-Ortsvereins-Vorsitzender Sebastian Butzek erklärte, dass die Fläche für die Mehrheit der Menschen attraktiver werden solle. Dabei, so Ralf Eisenhauer, müssten aber Vereine und Verwaltung im ständigen Gespräch bleiben. Er sah unter den Teilnehmern des Termins insgesamt Zustimmung: „Es wäre natürlich schade, wenn es durch die Probleme nichts würde, aber das ist nun Aufgabe der Stadtplanung, einen Plan mit Lösungen hierfür zu entwickeln.“ Vom Land, dem die Fläche gehört, gibt es laut Stadt eine Zusage zur Umgestaltung, schriftlich sei jedoch noch nichts festgehalten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019