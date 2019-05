Aussteller im und am PX

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, findet unter dem Motto „Sandhofen trifft sich“ die Gewerbeschau statt. Im Veranstaltungshaus PX de Dom in der Domstiftstraße – inklusive Freigelände und dem Gemeindesaal der Dreieinigkeitsgemeinde – sind Besucher am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr willkommen.

Zur Eröffnung am Samstag um 12.30 Uhr im PX sprechen die Gewerbevereinschefin Bettina Herbel sowie Thomas Wüst von der Essity GmbH. Für die musikalische Umrahmung sorgt Anja Rüger vom Rhein-Neckar-Theater. Alle Besucher sind zur Eröffnung willkommen. Im Rahmen der Schau zeigen 44 Aussteller ihr Angebot. Die Polizei informiert an beiden Tagen je zweimal zum Thema „Einbruchschutz und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“. Das Sanitätshaus Kocher referiert samstags zum Thema „Pflegegrade“ und sonntags zum „altersgerechten Wohnen“. Es gibt Unterhaltungsangebote für Kinder und Erwachsene. Schnellzeichner Erol Tuncay zeigt am Sonntag (13 bis 17 Uhr) am Stand dieser Zeitung sein Können. Um 15 Uhr gibt es am Sonntag eine Modenschau des Bekleidungshauses Engländer. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019