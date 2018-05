Autorin zufrieden mit „Nuddelalarm“

Anzeige

Auch nach der 23. Bühnensaison der Darstellergruppe von „Was ä Theater“ darf sich eine soziale Institution über einen Geldbetrag freuen. Die genaue Summe stehe allerdings noch nicht fest, sie müsse noch berechnet werden. „Es handelt sich immer um die gesamten Nettoeinnahmen“, teilte Jasmin Stahl mit.

„In diesem Jahr spenden wir die Einnahmen aus dem Kartenverkauf an den Freundeskreis der Stadtteilbibliothek Schönau“, so Stahl. Die Sprecherin der Gruppe hatte als Chefsekretärin Doris Schmoll im Zusammenspiel mit Manuela Offenhäuser als Sabine Giebel für lustige Eifersüchteleien in dem Stück „Nuddelalarm“ gesorgt.

Fortsetzung ins Auge gefasst

„Natürlich sind solche Spenden nur möglich durch unser treues Theaterpublikum, das jedes Jahr zu uns kommt“, betonte sie. Dass am letzten Abend auch die Autorin des Bühnenschwanks, Heidi Mager, vor Ort war, freute das Ensemble besonders. „Wir waren sehr gespannt, ob sie unsere Adaption gut finden würde“, meinte Jasmin Stahl. Sie sei begeistert gewesen und habe den Einfallsreichtum und das lockere Spiel gelobt, sagte Stahl.