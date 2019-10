Barrierefreier Gottesdienst

Zu einem inklusiven ökumenischen Gottesdienst laden die katholische Seelsorgeeinheit Nord, die evangelische Dreieinigkeitsgemeinde Sandhofen und das Seelsorgeamt Freiburg für Sonntag, 20. Oktober, 10.30 Uhr, in die Dreieinigkeitskirche in Sandhofen ein. Gedacht ist das Angebot für Menschen mit und ohne Behinderungen. Für Gehörlose werden die Texte von einem Gebärdendolmetscher übersetzt. Die Akustikrock-Band Burnesseln begleitet den Gottesdienst musikalisch. Die Kirche verfügt über einen Aufzug und ist somit barrierefrei zugänglich. Außerdem ist eine rollstuhlgerechte Toilette vorhanden. Wer einen Fahrdienst benötigt, soll sich per E-Mail an dieter.mueller-reimann@seelsorgeamt-freiburg.de wenden. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019