Bazar am 21. Juli

Er ist das älteste Fest in Seckenheim, der Bazar der katholischen Pfarrgemeinde St. Aegidius. In diesem Jahr findet das Traditionsfest am Sonntag, 21. Juli, rund um die Pfarrkirche statt.

Mit dem gemeinsamen Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, wird Pfarrer Markus Miles den Bazar eröffnen und zum anschließenden gemeinsamen Mittagessen auf dem Kirchplatz einladen. Eine leckere Auswahl an Speisen und Getränken wird angeboten, auch für Vegetarier ist etwas dabei. Das Pfarrzentrum St. Clara lockt mit leckeren Kuchen, mit Kaffee und Eisspezialitäten.

Ein Höhepunkt ist der Männerkochklub „Gourmet“. Ab 16 Uhr werden die Herren, die seit 1968 das Fest bereichern, diesmal mediterrane Spezialitäten frisch zubereiten. Über den Tag verteilt wird bis in den Abend hinein Unterhaltung für Jung und Alt von den Kindergärten, dem Seckenheimer Singkreis und Andreas Finger geboten.

Gegen 18.30 Uhr öffnet die beliebte „Bar jeden Glaubens“ im Jugendtreff Kumbajah. Hier schmecken köstliche Cocktails in gemütlicher Athmosphäre. Auch eine attraktive Sonderverlosung steht auf dem Programm. hat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019