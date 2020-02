Bazar lockt viele Gäste

Aktiv in Ausschank und Küche (v.l.): Johann Knebelspieß, Sebastian Diehl, Eva Wilczek und Waltraud Seitz. © Eng

Zwei Tage feierte die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus in Sandhofen wieder ihren Bazar. Gleich nach dem sonntäglichen Kirchgang ging es mit einem gemeinsamen Mittagessen los. Nicht nur die Mädchen und Jungen aus den Kindergärten trugen zur Unterhaltung bei. Seit Jahren ist auf dem Bazar am Sonntagnachmittag auch das Mannheimer Bloomaul Joachim Schäfer mit bekannten Liedern zu Gast.

Junge Gemeinde spendet

Freuen durften sich auch die Vertreter der Griechischen Gemeinde in Sandhofen. Ihnen überreichten die Mitglieder der Jungen Gemeinde einen Scheck vom Erlös des griechischen Abends vor einigen Wochen. Diesen Betrag stockten die jungen Leute auf 1000 Euro auf. Die Spende ist für den Gemeindesaal auf dem Luzenberg gedacht.

Gesanglich unterhielten am Sonntag gegen Abend der Gesangverein Aurelia und die Gruppe „Young Generation“. Am Montag ist es schon Tradition, dass die Altrhein Musikanten, unter Leitung von Kurt Hasieber, die Besucher mit Polka, Walzer und anderen Titel aus der Volksmusik unterhalten. Auch der Männergesangverein 1878 Sandhofen gehört am Montag zum festen Programm.

Stichler-Lieblichkeit vor Ort

„Wir bitten sie, sich von ihren Plätzen zu erheben.“ Dieser Satz kündigt immer das Erscheinen der Lieblichkeit der Abteilung der Stichler im Sport- und Kulturverein SKV an. Mit ihrem strahlenden Lächeln, begleitet von einer großen Abordnung der Stichler, ehrte Svenja I. vom Regenbogen einige Helfer des Bazars mit ihrem Orden. Um so einen Bazar auszurichten, sind viele fleißige Hände gefragt. Alleine das Küchenteam, das sich um die warme Küche und in der kalten Küche auch um die beliebten Russischen Eier kümmert, besteht aus 18 Personen, ohne die vier Personen am Ausschank und dem Bedienpersonal. Die Gäste jedenfalls fühlten sich wieder bestens aufgehoben. eng

