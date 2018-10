„Beamte genießen bei Bürgern hohes Ansehen“

Der bisherige Stellvertreter wird Chef: Michael Heitlinger übernimmt die Leitung des Polizeireviers Sandhofen. Er folgt auf Michael Schloer. „Ein herzliches Willkommen zu einem denkwürdigen Ereignis“, so begrüßte Polizeipräsident Thomas Köber beim Stabwechsel die Gäste – und erinnerte an einige humorvolle Begebenheiten. Sie reichen weit zurück, denn Köber und Schloer kennen sich seit 26 Jahren. Die Beauftragung zur Revierleitung in Sandhofen erhielt Schloer am 20. Januar 2014.

Nach der Verabschiedung von Schloer, der mit seinem 64. Geburtstag am gestrigen 30. Oktober in den Ruhestand ging, beauftragte Köber den Ersten Polizeihauptkommissar Michael Heitlinger als neuen Revierführer in Sandhofen. Der verheiratete 62-jährige Beamte, der eine Tochter hat, ist 1975 in den Polizeidienst eingetreten. Nach verschiedenen beruflichen Stationen arbeitete er insgesamt zehn Jahre als Chef des Reviers in Feudenheim. Doch nun sei er „derjenige, der die Flagge hochhält auf dem Revier Sandhofen“, erklärte Köber.

Strafen gegen „Classics“ wirken

Angesprochen auf die Jugendbande „Classics“, die im Norden der Stadt immer wieder auffällig wurde, äußerte sich Polizeipräsident Köber zuversichtlich. Die Inhaftierung einiger Mitglieder der Bande hätten zur Beruhigung der Szene beigetragen. Diese Strafen sollten als Signal verstanden werden, dass man so mit der Gesellschaft nicht umgehen könne. „Wir hoffen, dass es friedlich bleibt“, sagte Köber.

Zuvor hatte der Präsident Schloer als einen Beamten beschrieben, der in seiner Grundstimmung stets heiter wirke – und als einen Menschen, der lieber spricht, als lange schreibt. Außerdem sei er sportlich sehr interessiert und habe dienstlich fleißig Fortbildungen wahrgenommen.

Der Leiter der Direktion Polizeireviere, Dieter Hoffert, dankte Schloer für sein großes Engagement und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das Miteinander würdigte ebenfalls die Personalratsvorsitzende Christiane Eiermann. Der Stadtrat und Gartenstädter Bürgervereinsvorsitzende Roland Weiß betonte, dass das Polizeirevier Sandhofen ein Segen für die nördlichen Stadtteile sei: „Die Beamten genießen bei der Bevölkerung ein hohes Ansehen“. Schloer selbst verabschiedete sich humorvoll: Den abgebrochenen Absatz an einem seiner Stiefel bei einem Einsatz habe er als Zeichen verstanden, jetzt in den Ruhestand zu treten. eng

