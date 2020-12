Becker übernimmt Platz im Rat

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Sandhofen verabschieden sich von Sebastian Butzek. Zu Jahresbeginn hatte er wegen seines Umzugs das Amt des Vorsitzenden niedergelegt und seinen Nachfolger Marcel Knoch eingearbeitet. „Seine Ideen und sein Engagement werden in Sandhofen fehlen“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. In den beiden Jahren als Vorsitzender habe er mit Aktionen wie dem Neujahrsgruß auf dem Stichplatz, der Aufwertung der Riedspitze oder die Neugestaltung der alten Mitte Sandhofens Akzente gesetzt. „Nicht zuletzt hat sich der 29-Jährige als Bezirksbeirat in dem Gremium Achtung erworben und sich auch über den Stadtteil hinaus auf Parteiebene bei den Jusos Gehör verschafft“, so die SPD.

Langjähriger Genosse

Mit seiner Familie zieht Butzek in die Vorderpfalz, will seiner Partei aber die Treue halten. Den freien Stuhl der SPD im Bezirksbeirat Sandhofen übernimmt Hubert Becker (71), der neben Myriam Hartmann und Marcel Knoch einen Platz bekommt. Mit Becker kehrt ein langjähriger Genosse in diese Rolle zurück, die er mit einer Unterbrechung wieder aufnehmen wird. Becker hat 30 Jahre Erfahrung als Mitglied im Bezirksbeirat, er war stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins Sandhofen und trat 1968 in die Partei ein. baum/zg

