Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen

„Ein Fest der Kulturen“ – unter diesem Motto feierte die Sandhofen Realschule – und wollte damit auf die Vielseitigkeit der Schüler hinweisen, die unterschiedliche Nationalitäten haben. Das Motto ist eng verknüpft mit der Auszeichnung „Schule mit Courage – Schule gegen Rassismus“. In mehreren Klassenzimmern oder auf den Fluren zeigten Gruppen Interessantes aus den jeweiligen Ländern auf.

Portugal stach mit den dort üblichen bunten Fliesen hervor, bei Spanien lockten Tortillas. Am kroatischen Stand boten die Schüler „Cedevita“, eine Zitronenlimonade, an. Ungarn wird unter anderem mit der Paprika in Verbindung gebracht. Ins Zimmer „England“ lockte das auf der Insel beliebte Dartspiel. Selbst China war präsent, die Schüler wollten gerne etwas von einem asiatischen Land zeigen.

Nicht nur die Schüler repräsentierten die vielen Nationen. Auch Lehrer mit kroatischem, rumänischem, türkischem und weisrussischem Hintergrund unterrichten an der Sandhofen Realschule. Leiterin Jutta Petri dankte allen, die zum Gelingen beigetragen hatten, unter anderem den Verantwortlichen Alfred Mader (Elternsprecher), Dennis Litvai und Denise Schulz (Elternbeirat) sowie Uwe Persch vom Förderverein. Sie hatten federführend die Ausrichtung des Fests übernommen.

Theater, Tanz, Musik

Zahlreiche AG’s zeigten bei Auftritten, was angeboten wird – so die Tanz-, Gitarren- und Theater-AG oder „Rhythm & More“. Auch die in der Schule untergebrachte Stadtbibliothek hatte zeitweise geöffnet. Bei einer Tombola gab es attraktive Preise zu gewinnen. eng

