Belastete Ackerflächen

„PFC in Boden und Wasser – Gefahr für Mannheim-Nord?“ Unter dieser Fragestellung blickt der Ortsverband Nord der Mannheimer Grünen auf mögliche Belastungen von Ackerflächen, die von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) ausgehen können. An der Veranstaltung am Freitag, 20. April, 19 bis 21 Uhr, im Gemeindesaal St. Bartholomäus Sandhofen, Bartholomäusstraße 4, werden nach Angaben der Grünen Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala und Markus Roeingh, Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen und Umwelt, teilnehmen. Bereits 2015, so die Grünen, sei auf Ackerflächen in Mannheim-Nord PFC gefunden worden. „Auch in Grundwasserbrunnen und Pflanzen wurde der Stoff bereits nachgewiesen“, so die Grünen. Sie wollen über die Fragen diskutieren: „Besteht für die Bevölkerung eine Gefahr? Können wir noch bedenkenlos Leitungswasser trinken und Gemüse und Obst aus dem Mannheimer Norden essen? Was genau ist PFC für eine Chemikalie? Wie wird mit der Verschmutzung umgegangen?“ bhr