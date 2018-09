Benefizabend für Kapelle

Vor 30 Jahren begann die Partnerschaft der Sandhofer Bartholomäusgemeinde mit San Juan Bautista de Amancaes in Lima (Peru). Aus diesem Anlass veranstalten Arbeitskreis Dritte Welt und Junge Gemeinde am Samstag, 22. September, 19.30 Uhr, in der Bartholomäusstraße 4 in Sandhofen einen Benefizabend mit original peruanischem Drei-Gänge-Menü und Getränken, zubereitet von Clarisa Bravo.

Dazu gibt’s Livemusik mit Keti und Tamuna Gomarteli sowie Geschichten und Erlebnisse aus Peru von Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa und Gina Rezmann, die ein Jahr lang als Freiwillige im Amazonas-Gebiet lebte.

Der Erlös des Abends ist für die Ausstattung der neuen Kapelle von San Juan bestimmt, für die Stühle gebraucht werden. Anmeldeschluss ist am 16. September, Karten zu 25 Euro gibt es im Pfarrbüro St. Bartholomäus (Schönauer Str. 30, Tel.: 0621/7 77 00 10, Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr) oder bei Peter Riedl, Tel. 0160/99 23 08 67. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018