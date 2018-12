Besinnliches Programm mit viel Musik

Zu einem gemütlichen Zusammensein trafen sich die Mitglieder und Freunde des Gesangvereins Sängerbund Sängerlust in der Vereinsgaststätte der Gartenfreunde in der Fahrgasse zur Winterfeier. Vorstand Hubert Becker begrüßte die Gäste, die alle an den adventlich geschmückten Tischen Platz genommen hatten.

Bei seiner Begrüßung sprach Becker an, dass aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder kaum junge Menschen zu gewinnen seien. Diese wenden sich eher den Gospel- und Spiritualchören zu, die derzeit in Mode seien. Froh stimme ihn aber, dass der Chor älteren Menschen ein geselliges Miteinander biete.

Mit weihnachtlichen Weisen unterhielten die Sänger unter der Leitung von Markus Schnell gleich zweimal die Gäste. Dagmar Figge, Fritz Hildenbrand und Jürgen Pinz als Eltern und Sohn trugen den Sketch „Das unbesinnliche Weihnachtsessen“ vor. Marliese Goller präsentierte das Gedicht „Weihnachtszeit“.

Der Vorsitzende Becker, der auch als Mundart-Schriftsteller kein Unbekannter ist, unterhielt die Sängerfreunde und ihre Gäste mit seinem von ihm geschriebenen Stück: „Was ist Weihnachten für mich“. Das Stück handelte von seiner Kindheit und vor allem über nicht erfüllte damalige Wünsche. Einen kleinen musikalischen Beitrag auf seiner Gitarre brachte später noch Jürgen Pinz als Solist.

Während der Feier ehrte Hubert Becker in seiner Funktion als Vorsitzender das passive Mitglied Erwin Schenkel für 40 Jahre Mitgliedschaft. Für 25 Jahre erhielt Karin Stauch aus seinen Händen eine Urkunde. Bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgebäck freuten sich viele der Mitglieder auch über die Preise, die es bei der anschließenden Tombola zu gewinnen gab.

