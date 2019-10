Bibliotheken teilen Ferienzeiten mit

Die Stadtbibliothek Mannheim teilt ihre Öffnungszeiten in den Herbstferien mit: Vom 28. bis 31. Oktober gelten in einigen Zweigstellen abweichende Termine. Zu den üblichen Zeiten sind die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1, die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, sowie die Zweigstellen Neckarau und Rheinau geöffnet. Während der ganzen Ferienwoche bleiben die Zweigstellen Friedrichsfeld, Sandhofen und Herzogenried geschlossen, die Mobile Bibliothek fährt ihre Haltepunkte nicht an. „Weiterhin bleiben wegen Baumaßnahmen die Zweigstellen Neckarstadt West und Schönau geschlossen“, heißt es in der Pressemitteilung. Am Samstag, 2. November, bleiben die Zweigstellen Käfertal und Seckenheim geschlossen. Auch die Musikbibliothek im Dalberghaus öffnet an diesem Tag nicht, dafür aber am Samstag, 9. November. Die Zweigstelle Feudenheim lädt Besucher am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.30 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 17 Uhr ein. baum/red

