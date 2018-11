Blick auf Gewaltopfer

Sie gehört zur Tradition: die Totengedenkfeier auf dem Friedhof Sandhofen am Ewigkeitssonntag, organisiert von Bürgervereinigung Sandhofen (BVS) sowie Kultur- und Interessengemeinschaft Schönau (KIG). Nach dem Einzug des Männergesangvereins 1878 Sandhofen und der Abordnungen der Fahnenträger des RSC Eiche, Stichler, Sängerbund Sängerlust, Aurelia Sandhofen und MGV spielten die Altrhein Musikanten das „Sanctus, Sanctus“. Mit „Herr, Deine Güte“ schloss sich der MGV dem musikalischen Teil an.

„Der November mit seinen trüben Tagen, den länger werdenden Nächten und dem kalten Regen stehen sinnbildlich für die traurigen Momente des Lebens“, erklärte Pfarrer Wolfram Langpape. Der Seelsorger nahm Bezug auf den Ewigkeitssonntag. „Wir trauern, weil es uns niemals gleichgültig werden darf, was geschehen ist.“

Vor fast genau hundert Jahren endete der Erste Weltkrieg. Er habe so viele Opfer gefordert wie kein anderer zuvor, betonte der stellvertretende BVS-Vorsitzende Wolfgang Steinmann. Zeitzeugen, die heute noch darüber berichten könnten, gebe es nicht mehr. Wolfgang Steinmann sprach die Meinungsfreiheit an. Um sie habe es damals schlecht gestanden. Und das sei leider auch heute wieder ein Thema.

Anna Döbler, stellvertretende Vorsitzende der KIG Schönau, sprach von dem Gedenken an die Opfer von Gewalt und Kriegen. „Unsere Verantwortung gilt den Menschen und dem Frieden in der ganzen Welt.“ Am Schluss ihrer Rede erinnerte Döbler an Dietrich Bonhoeffer – den Theologen der Bekennenden Kirche, der im April 1945 im KZ Flossenbürg von den Nationalsozialisten ermordet wurde.

Am Ehrenmal legten Stadtrat Egon Jüttner für die Stadt Mannheim, Wolfgang Steinmann für die BVS, der KIG-Vorsitzende Willi Hamberger und Pfarrer Wolfram Langpape für den VdK Kränze nieder. Als die Altrhein Musikanten „Ich hatt‘ einen Kameraden“ spielten, senkten sich die Fahnen der Ehrenabordnungen der Vereine zur Ehrerbietung an die Gefallenen. eng

