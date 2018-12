Budenzauber im Herzen des Stadtteils

Das Ambiente ist rustikal-gemütlich. Rund 25 weihnachtlich geschmückte Holzbuden waren rund ums Kriegerdenkmal aufgestellt. Diese luden zum Bummeln und Flanieren ein. Ob Bio-Glühwein oder Kinderpunsch, Donuts oder klassische Kartoffelpuffer, Handgemachtes oder kleine Dekorations-Ideen: der gemütliche Markt bot Vieles.

War es anfangs noch etwas nasskalt, so füllte sich der gemütliche Platz doch allmählich und zog Menschen aus der Umgebung an, die sich auf einen Glühwein oder etwas Deftiges zu essen freuten. Ein Standbetreiber meinte: „Die Sandhöfer kommen schon noch. Nur bei Regen bleiben sie daheim. Aber wenn der aufhört, verlassen sie ihre warmen Wohnungen und schauen vorbei.“ In der Tat hatte er nur eine Stunde später alle Hände voll zu tun.

Der Vorsitzende des gemeinnützigen Bürgervereins, Roland Keuerleber, eröffnete pünktlich den Basar, an dem sich viele Vereine und Organisationen um das leibliche Wohl der Besucher kümmerten. Egal ob Winzersteak, Würstchen, Hausmacher Wurstbrot oder süße Waffeln, Kuchen und Donuts, roter oder weißer Glühwein, Kinderpunsch oder Bier – es gab fast alles. An einem Stand boten Ute Gauthier und Gabi Mika von der Bartholomäuskirche beispielsweise selbst Gebasteltes an. Sie sammelten den Erlös für einen Beitrag zur Kirchendachsanierung.

Seit 37 Jahren gibt es den Adventsbasar nun schon in Sandhofen, betonte Keuerleber. Am Anfang war der Standort in der Kalthorststraße. „Im Jahr 2003 sind wir hierher in das Herz des Alten Sandhofens umgezogen“, so Keuerleber. Seither sei der Bürgerverein der Veranstalter. Viele Vereinsmitglieder und Politiker von der Schönau begrüßte der Vorsitzende neben dem Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel und Stadträten von SPD, CDU und Grünen.

Zwei Tage wurde ein buntes Programm geboten, das viele Besucher anlockte. Für die musikalische Begleitung bei der Eröffnung sorgte das Drum and Bugle Corps „The Golden Lions“. Sie spielten „White Christmas“ oder „Wonderful Dreams“.

Der Sonntag begann mit einer ökumenischen Andacht mit Pfarrer Wolfram Langpape, Postoralreferentin Sandra Weindock und Erzpriester Georgios Basioudis Umrahmt wurde die Andacht von dem Bläserensemble „Credo“ und dem evangelischen DreiEinigkeitschor. Das Drum and Bugle Corps versüßte den Nachmittag, ehe die Altrhein-Musikanten für musikalische Abwechslung sorgten.

Der Nikolaus hatte seinen großen Auftritt und verteilte Geschenke an die Kinder. Überhaupt war zwei Tage lang in einem Festzelt für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm gesorgt. Die Erwachsenen amüsierten sich derweil bei Gesprächen und einem Glas Glühwein, das bei dieser adventlichen Stimmung durchaus Sinn machte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018