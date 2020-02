Bücherbus fährt keine Haltestelle an

In den Fastnachtsferien gelten in der Zentrale und in den Zweigstellen der Stadtbibliothek teils geänderte Öffnungs- und Schließungszeiten.

Die Zweigstelle Sandhofen bleibt am Fasnachtsdienstag, 25. Februar, geschlossen. Auch die Kinder- und Jugendbibliothek, die Musikbibliothek und die Zweigstelle Neckarau öffnen nicht.

In der Woche vom 24. bis 28. Februar bleiben die Zweigstellen Herzogenried und Rheinau regulär geöffnet. Die Zweigstelle im Stadtteil Vogelstang öffnet in der Ferienwoche am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Die Mobile Bibliothek fährt in der Woche keine Haltestellen an, deshalb gibt es auch im Stadtteil Schönau, wo es zurzeit keine eigene Zweigstelle gibt, keine Ausleihmöglichkeit.

Zentrale öffnet am Dienstag

In der Ferienwoche ganz geschlossen hat die Zweigstelle Friedrichsfeld. Die Zweigstelle Seckenheim ist nur am Rosenmontag geschlossen. Die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 öffnet am Fastnachtsdienstag von 10 bis 13 Uhr und die Zweigstelle Käfertal von 10 bis 12 Uhr ihre Türen.

An beiden närrischen Tagen (Rosenmontag und Fastnachtsdienstag) schließen außerdem die Zweigstellen Feudenheim und Neckarstadt-West. Einen tabellarischen Überblick über die Öffnungszeiten in den Fastnachtsferien bietet die Stadtbibliothek auf ihrer Homepage (www.stadtbibliothek.mannheim.de). baum/zg

