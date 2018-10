Bürger und Politiker fordern schnellere Umsetzung

Der viergruppige städtische Kindergarten in der Groß-Gerauer-Straße soll im ersten oder zweiten Quartal 2021 fertiggestellt sein. Das berichtete Olga Walther vom städtischen Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung im Bartholomäussaal in Sandhofen. „Wir rechnen damit, dass die Bagger im ersten Quartal 2020 rollen“, informierte Walther.

Die Bezirksbeiräte machten während der Sitzung ihrem Unmut über die Dauer der Planungen Luft – vor allem im Hinblick auf die Ankündigung der Evangelischen Kirche, den Kindergarten auf dem Scharhof 2021 zu schließen (wir berichteten). Nach dieser Bekanntmachung hatte die Stadt entschieden, den Standort Groß-Gerauer-Straße vier- statt dreigruppig zu bauen.

„Wir hätten diesen Kindergarten schon vor zehn Jahren gebraucht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das Verfahren nicht beschleunigt wird“, sagte Jenny Bernack (SPD). Olga Walther erklärte, dass es seit dem 1. Januar 2018 eine neue Vergabeverordnung gebe, die eine EU-weite Ausschreibung erfordere. „Im Februar 2019 entscheidet das Preisgericht über die Architektenentwürfe“, so Walther. Dann sei noch der Beschluss des Gemeinderats erforderlich.

Sprecher Wilken Mampel (CDU) erinnerte daran, dass der Bezirksbeirat beim von der Stadt für einen Neubau zunächst favorisierten Standort Wilhelmswörthstraße von Anfang an gesagt habe, dass dieser nicht geeignet sei. Die Stadt habe dennoch lange mit dem Areal geplant. Heftige Proteste der Bevölkerung und Beiräte gegen den Bau auf dem abgelegenen Grundstück, das nur über einen schmalen Weg erreichbar gewesen wäre, und eine Unterschriftensammlung hatten die Verwaltung zum Umdenken veranlasst. Die Stadt stoppte den Architektenwettbewerb. „Wir arbeiten nicht gegen die Stadt, wir wollen das Beste für die Stadt und die Bürger. Hätten sie nur auf uns gehört, wir sind schließlich nah an den Bürgern dran“, so Mampel. Frank Loreth (CDU) beklagte, dass der Bezirksbeirat generell nicht von der Stadtverwaltung gehört werde: „Wir haben im Fall der Wilhelmswörthstraße ein Jahr verschenkt.“

Bürger Hans Betz forderte die Stadträte auf, sich für den Stadtteil einzusetzen: „Ich fühle mich als Bürger in Sandhofen verarscht.“ Stadträtin Claudia Schöning-Kalender (SPD) versprach, das Anliegen der Bürger auf eine schnellere Umsetzung mitzunehmen, erklärte aber, dass sich die Stadt an das Vergaberecht halten müsse, da sie sich sonst strafbar mache.

Bürger Hubert Becker, früher selbst Bezirksbeirat, bedauerte den Ton, der inzwischen bei Bezirksbeiratssitzungen herrsche. Beirat Gerhard Siegmann (CDU) merkte an, dass es innerhalb der Stadt schließlich auch Bauprojekte gebe, die viel schneller verwirklicht würden.

