Bunte Parade mit Botschaft(en)

Der Umzug an Fasnachtsdienstag zählt in Sandhofen neben der Prunksitzung zu den Höhepunkten Veranstaltungen, die von der SKV-Karnevalabteilung Stichler organisiert werden. Dem Zug, der sich pünktlich in der Groß-Gerauer-Straße in Bewegung setzte und sich zuerst durch die Bockschell schlängelte, fuhr wie immer ein Polizeiauto des Reviers Sandhofen voraus.

„Rückendeckung“ gaben den Beamten musikalisch die Guggemusiker Domguggler aus Speyer, die der Gewerbeverein Sandhofen sponserte. Sein Motto ist seit Jahren „Tradition trifft Innovation“ – man wirbt auch dafür, Einkäufe im eigenen Ort zu tätigen.

Die Mitglieder der Jungen Gemeinde von St. Bartholomäus zeigten sich kostümiert als Astronauten, Jet-Pilot oder Modeschöpfer – sie stellten Traumberufe vor. Dass Fußball zu den beliebtesten Sportarten gehört, war gleich mehrfach ersichtlich. Das galt nicht nur für die „Einheimischen“ wie AH der SC Blumenau und AH der ehemaligen Spielvereinigung (heute SKV), die schon seit Jahren zum festen Bestandteil des Umzuges gehören. In diesem Jahr dabei war auch „Holzbein Monnem“, die Privatmannschaft des TSV Schönau, die Fans der Fohlen, also des Bundesligavereins Borussia Mönchengladbach, mit dem Motto: „Vum Neckar bis zum Niederrhein soll unsre Freundschaft sein.“

Sportlich zeigte sich der Karate Do von der Schönau mit Kung Fu Fighting. „MERC, Du sollst ewig Deutscher Meister sein“ wünschten sich die Fans der Adler Mannheim. Von weiter her, aus Waghäusel, marschierten gut gelaunt die Kakadus mit, unter dem Motto: „17 Jahr ohne Haar – die Kakadus sind wieder da“. Die Gruppe des Reit- und Fahrvereins Sandhofen nutzte den Umzug, um auf das 50-jährige Jubiläum hinzuweisen.

Die ausgelassenen Narren auf den Motivwagen schmissen immer wieder ihre Gutsel oder andere Süßigkeiten, die die Kinder horteten und ihre Beutel verpackten. Es gelang nicht immer, sich vor den Gutseln wegzuducken. Weil bei dem Wetter die Nase tropfte, war so mancher Gast am Straßenrand dankbar für die Papiertaschentücher der Senatoren. Sie trugen das Motto: „Überall bläst der Wind, nur nicht da, wo Windräder sind.“

Narrenschiff zum Abschluss

Auch schon seit Jahrzehnten dabei sind die „Flotten Luzzies“ – immer schön bunt verkleidet. Die Mitglieder des Männergesangvereins 1878 Sandhofen sind ebenfalls für jeden Spaß zu haben. Sie feierten auf ihrem Wagen so stark, dass man schon Bedenken hatte, der Wagen würde kippen.

Als Fetzenclowns war das in Sandhofen sehr beliebte Männerballett der Löwenjäger aus Käfertal dabei. Die Fasnachter aus dem nahen Stadtteil feiern in dieser Kampagne ihr 60-jähriges Jubiläum. Am Stich, dem Hauptpunkt, an dem sich viele Narren in ihrer teilweise kreativen Verkleidung einfanden, war zeitweise für die Wagen kein Durchkommen. Großen Applaus erhielt die Tanzsportgarde des SKV, deren Motto „Love wins“ die bunte Vielfalt repräsentierte.

Die Stichler im SKV hatten in diesem Jahr mit ihrem Zugmarschall Heiko Stasch einen guten Griff getan. Er hatte sich im Vorfeld bei der Planung voll reingekniet und alles unternommen, damit der Zug mit 26 Teilnehmern eine stattliche Anzahl aufweisen konnte.

Den Schluss machte wie immer der Elferrat der Sandhofener Fasnachter mit Prinzessin Svenja I. vom Regenbogen – ihr Motto lautete: „Alles im Griff auf dem Stichler Narrenschiff“. Die Narren, egal ob groß oder klein, hatten auf jeden Fall ihren Spaß, wie sie mit vielen lauten Sa-Hoi rufen bewiesen.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/stadtteile

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020