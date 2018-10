Bus-Shuttles zwischen Stadtteilen

Auch in diesem Jahr verbindet wieder ein kostenloser Shuttle-Bus die einzelnen Stadtteile bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse am kommenden Samstag, 3. November. Vier Busse sind auf Rundkursen in ganz Mannheim unterwegs und starten ihren Dienst jeweils um 18 Uhr.

Zweimal pro Stunde

Bis 23 Uhr sollen alle Routen insgesamt zweimal pro Stunde versorgt werden. Nach jeder Runde warten die Busse an den Umsteigepunkten auf den Anschlussbus aus den benachbarten Stadtteilen, teilen die Organisatoren mit. Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums geben an den Haltpunkten Auskunft. Im Mannheimer Norden übernimmt die sogenannte rote Linie die Fahrten. Haltepunkt in Sandhofen ist die Petersauer Straße/Taxi-Stand am Stich-Platz. Auf der Schönau können Besucher in der Lilienthalstraße/Ecke Kattowitzer Zeile ein- und aussteigen.

Den Bereich Waldhof/Gartenstadt versorgt der Haltepunkt in der Waldstraße/Ecke Waldpforte. Die rote Linie steuert daneben die Stadtteile Käfertal (Auf dem Sand/ASB und Mannheimer Straße/Ecke Lindenstraße) sowie Wallstadt (Mosbacher Straße/Rathaus) an. An der Wallstädter Haltestelle ist der Umstieg in die grüne Linie möglich, die ebenfalls Feudenheim, die Neckarstadt und die Schwetzingerstadt miteinander verbindet.

Von 18 bis 24 Uhr gibt die Info-Hotline 0176/12 80 52 20 zum regulären Mobilfunktarif Auskunft über den Service und die Zeiten. baum

Info: Informationen unter www.lange-nacht-mannheim.de

