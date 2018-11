BVS sucht großen Baum

Die Gemeinnützige Bürgervereinigung Sandhofen (BVS) sucht für ihre beliebte Weihnachtsbaum-Beleuchtung auf dem Stichplatz im Zentrum des Stadtteils das passende Grün.

Der Aufbau für die Veranstaltung, die am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr auf dem Stich stattfindet, ist Ende November geplant – bis dahin wollen die Organisatoren ein geeignetes Exemplar finden. Nötig, so die Bürgervereinigung, sei ein zehn bis 15 Meter großer Baum, der gut gewachsen sei.

Wer – gerne im Mannheimer Norden – einen Baum aus seinem Garten entbehren kann, oder auch ein ganz neues Exemplar spenden möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an die Bürgervereinigung (kontakt@bvs-sandhofen.de) zu wenden. Meldungen sind auch per Fax (0621/43 05 709) bei den Organisatoren möglich. Diese setzen sich dann direkt mit den Interessenten in Verbindung und bitten deshalb darum, die Kontaktdaten wie Telefonnummer oder Mailadresse nicht zu vergessen. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018