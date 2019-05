Chor feiert Erfolg

Überzeugten die Jury: die Aurelia-New Generation. © Aurelia

Einen zweiten Platz hat der Chor Aurelia-New Generation Sandhofen in Chorgemeinschaft mit den Flying Lips vom Sängerbund Seckenheim unter der Leitung von Antje Geiter beim „Bruhrain-Song-Contest“ erreicht. Wie der Verein mitteilt, hatte der MGV 1909 Wiesental e.V. aus Anlass seines 110. Geburtstages den Wettbewerb moderner Chöre ausgerichtet. Die Aurelia wurde Zweite von insgesamt sechs teilnehmenden Chören.

Die Sängerinnen und Sänger beeindruckten demnach mit dem gefühlvoll gesungenen „You got a fire in your heart“, dem variantenreich mit bekannten Songs gestalteten Pflichtstück, dem „Fliegerlied – So a schöner Tag“, dem rockigen „Highway to hell“ und dem volkstümlichen „Avsenik-Medley“ inklusive der jeweils passenden Choreografie und wechselnden Accessoires.

Auch Dirigentin Antje Geiter, die am Klavier begleitete, wechselte immer wieder ihr Outfit, zur Freude des Publikums und der Jury. Musikalisch unterstützt wurde sie durch Monika Blümel am Akkordeon und von Christoph Damm am Cajón.

Neben den typischen musikalischen Bewertungskategorien wurden die Chöre auch in Kategorien wie Originalität, Kreativität, Unterhaltungsfaktor und Ähnlichem gemessen.

Die Bewertung wurde von den drei Vertretern der Jury auf unterhaltsame Art vorgetragen. Im Anschluss fand die After-Show-Party statt, inklusive mitreißender Musik und leckeren Cocktails und natürlich einer tollen, ausgelassenen Stimmung bei den Sängerinnen und Sängern.

Da der Chor auch immer auf der Suche nach neuen Sängerinnen und Sängern ist, würden sich alle Mitglieder freuen, wenn interessierte Personen dienstags ab 18.45 Uhr im Saal des Aurelia-Vereinsheims, Wilhelmswörthstr. 22, die Chorprobe besuchen würden. red/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019