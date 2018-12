Chor meistert Oratorium mit Bravour

Die meisten Menschen denken bei einem Weihnachtsoratorium an Bachs Meisterwerk, aber auch andere Komponisten haben die biblische Geschichte von der Geburt Jesu vertont. Der Dreieinigkeitschor wagte sich jetzt mit großem Erfolg an das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. „Sämtliche Soloparts werden von Chormitgliedern übernommen“, betonte Moderatorin Berit Seelinger die Besonderheit dieser Aufführung.

Gerade bei solch schwierigen Gesangspassagen sei es bei anderen Chören normalerweise üblich, mit Profis zu arbeiten. Das hohe Niveau der Sänger in Sandhofen ist vor allem der Ausbildung durch Dirigent Octavio Yang zu verdanken.

Das „Oratorio de Noël“ ist eine der wenigen kirchenmusikalischen Schöpfungen von Saint-Saëns, dem bedeutenden Meister der französischen Romantik. Der damals erst 23-jährige Musiker hat das zehnsätzige Werk in nur zwölf Tagen während seiner Zeit als Organist in Paris geschaffen. Im Mittelpunkt der Komposition steht die weihnachtliche Erzählung des Evangelisten Lukas.

Der Chor brachte die besondere lyrische Stimmung der Musik wunderbar zur Geltung. Die weiche Harmonik und die schlicht gehaltenen Chorsätze erzeugten ein warmes Klangbild. Mit einem spritzigen „Prélude“ leitete Genya Kai die Frohe Botschaft an der Orgel ein. Im ersten Satz verkündete das Solistenquartett die Engelsbotschaft, bevor der gesamte Chor die Melodie mit einem sanften Gloria aufnahm.

Die weiteren Sätze gestalteten sich durch die unterschiedlichen Besetzungen äußerst kurzweilig. Weit ausschwingende Melodielinien der Gesangssolisten wechselten mit effektvollen Einsätzen des Gesamtensembles. Nur an wenigen Stellen durchbrachen dramatische Elemente die feierlich-ruhige Grundstimmung. Beim bekannten „Quare fremuerunt gentes“ tobte der Chor im wahrsten Sinne des Wortes. Im eindrucksvollen Schlusssatz erstrahlten die Sänger nochmals mit kräftigem Halleluja.

Kinder begeistern Besucher

Chor und Solisten waren perfekt aufeinander eingestimmt und agierten äußerst konzentriert und immer auf den Punkt. Neben dem Hauptwerk brachte der Dreieinigkeitschor ausgewählte Weihnachtslieder wie „Die wunderbare Zeit ist nah“ zu Gehör. Mit viel Schwung intonierten die Sänger Auszüge aus dem Weihnachtsmusical „The King Is Come“. Sopranistin Heidi Nieke artikulierte hingebungsvoll und mit großer Leidenschaft „Mary Did You Know”, Hans-Dieter Niekes prächtiger Bass erfüllte das Kirchenschiff mit der Posaunen-Arie aus Händels „Messias“.

Die Tenöre Bernd Joachim Ertelt und Octavia Yang lieferten sich mit „The Lord’s Prayer“ ein ergreifendes Duett. Wie jedes Jahr war der Auftritt des Kinderchors einer der Höhepunkte des traditionellen Konzertes. Mit „Salut, Ca Va“ und „J’aime les Coleurs“ sangen sich die jungen Musiker in die Herzen der Zuschauer.

Mitwirkende: Octavio Yang (Gesamtleitung), Genya Kai (Orgel, Klavier), Laura Löhr (Sopran), Gabriele Schulz (Sopran), Heidi Nieke (Sopran), Hye Sun Kim (Mezzosopran/Alt), Bernd-Joachim Ertelt (Tenor), Klaus May (Tenor), Hans-Dieter Nieke (Bass).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018