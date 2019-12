Chor stimmt auf besinnliche Tage ein

Die Tische waren mit Plätzchen weihnachtlich dekoriert, der Baum glitzerte in allen nur erdenklichen Farben, und die Sänger des Sängerbundes Sängerlust waren auf den festlichen Abend bestens eingestimmt. So wurde die Winterfeier im Schulungsheim der Kleingärtner in der Fahrgasse in Sandhofen eine gelungene Veranstaltung.

Die 13 aktiven, von Markus Schnell geleiteten Chormitglieder besangen die Weihnachtszeit unter anderem mit „Heut kam ein Engel“ und „Fröhliche Weihnacht“.

Ungeliebtes Geschenk

Fritz Hildenbrand gab eine Weihnachtsgeschichte zum Besten, bei der sich sicherlich der eine oder andere an die eigene Nase fasste – hatte er doch sicher auch schon von einem teuren Geschenk, wie etwa einem wertvollen Brillanten, Abstand nehmen und sich etwas anderes ausdenken müssen. Ob es allerdings Damendessous für temperamentvolle Frauen hätten sein müssen, steht auf einem anderen Blatt – das Ende war vorhersehbar: „So lebten sie denn glücklich miteinander, bis sie das Geschenk auspackte.“

Alle Lose für die große Tombola gingen weg, manch einer landete einen Volltreffer. Marlies Goller präsentierte Joseph Eichendorffs Gedicht: „Markt und Straßen steh’n verlassen“ in modernem Gewand. Und der Vorsitzende der Sänger, Hubert Becker, klärte in Mundart über „Woihnachde am Stommdisch“ auf. Dort trafen sich alte Kollegen: „Mir sinn jo alle Manager gewese, Facility Manager, wies neideitsch heeßt, also Hausmeeschda“, scherzte Becker. Er beklagte, dass die jungen Mannheimer keinen Dialekt mehr beherrschten. Die Diskussion ging hin und her – endete aber schließlich in weihnachtlichem Frieden. Dem achtjährigen Elias gefiel die Geschichte ganz besonders: „Ich mag den Mannheimer Dialekt“, sagte er. Für 40 Jahre treue Mitgliedschaft bei den Sängern wurde Klaus-Dieter Eigendorf geehrt. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und Bürgermeister Lothar Mark bedankte sich bei Hubert Becker für dessen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz mit einem Buchgeschenk und die Sänger bei ihrem Dirigenten Markus Schnell. has

